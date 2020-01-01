لا تفوت القيلولة.. كيف تحصل على نوم هادئ في المساء؟

أحيانا يجد البعض صعوبة ومشكلات في الخلود للنوم ليلاً ويعانون من الأرق، وفي النهاية لا يستغرقون في النوم إلا في وقتا قليلا، وبالتالي لا يأخذون حقهم وكفايتهم من النوم، فيجدون أنفسهم في اليوم التالي دون طاقة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مجلة "فرويندين" مجموعة من النصائح التي يوصى بها للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة للعمل في كامل النشاط.

إدراك أهمية النوم

ربما يبدو للبعض أن هذه الأمور بديهية أو غير مهمة، لكن في الواقع قليل من الأشخاص هم من يعرفون الأهمية الحقيقية للنوم، بالنسبة للصحة البدنية والنفسية والعقلية، لذا إذا أدركت قيمة النوم، ستحرص على أخذ القسط الكافي منه، والذي لن يقدر الجسم على أداء مهامه على الوجه الصحيح بدونها.

اترك التوتر خارج السرير

ينصح الخبراء من يعانون الأرق وصعوبة الخلود للنوم أن يتخلصوا من الأمور التي تقلقهم، والتوقف عن التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، وأفضل طريقة لفعل ذلك هي الابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

لا تفوت القيلولة

قد يظن الكثيرون أن الحصول على قيلولة تؤثر على النوم ليلاً، ولكن هذا غير صحيح، لأن أخذ قيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر في النوم ليلاً، والقاعدة الذهبية للقيلولة هي عدم النوم أكثر من 30 دقيقة، وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.