تُحسن المزاج وتفقد الوزن.. فوائد "الكوارع"

11:52 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019
الكوارع

الكوارع

كتب: منة العشماوي

أخبار متعلقة

منها "الثوم".. 5 أطعمة روائحها تساعد على فقدان الوزن

منها "الثوم".. 5 أطعمة روائحها تساعد على فقدان الوزن

فوائد البروكلي.. يقي من أمراض السرطان ويساعد على فقدان الوزن

فوائد البروكلي.. يقي من أمراض السرطان ويساعد على فقدان الوزن

المكسرات والبذور.. هل تعمل على فقدان الوزن أم زيادته؟

المكسرات والبذور.. هل تعمل على فقدان الوزن أم زيادته؟

"الميه بتعمل كرش".. أخطاء شائعة أثناء فقدان الوزن

"الميه بتعمل كرش".. أخطاء شائعة أثناء فقدان الوزن

يحتاج كثيرون إلى تناول المشروبات الساخنة أو الحساء، من أجل الإحساس بالدفء أو الحصول على طاقة، ومن أبرز أنواع الحساء التي يتناولها البعض في الشتاء "الكوارع"، التي تمد جسم الإنسان بعدة فوائد.

تحدث الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي نباتات طبية، عن فوائد الكوارع، قائلا إنها "خارقة" لما تحتويه من فوائد عديدة، وتعدد الدراسات عليها أثبتت مدى أهميتها للإنسان.

وأوضح أبو النصر فوائد الكوارع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي:

- تحتوي خلاصة الكوارع على مادة الكولاجين والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين "ب 12" وفيتامين "ب6".

- تمنع التجاعيد وتعطي نضارة للبشرة.

- تدعم حركة الأوعية الدموية ما يحسن من ضغط الدم وتمنع ارتفاعه.

- غنية بمادة الكوندرويتين التي تعمل على ليونة المفاصل في حال تناولها بانتظام.

- تقي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة وتحمي من مشاكل الشرايين التاجية.

- تقوي الُركب.

- تعالج الكوارع الخشونة.

- تعالج وتضبط الجهاز الهضمي.

- الكوارع تجعل الشخص ينام بشكل عميق.

- تقوي العلاقة الجنسية للرجال.

- تعمل على فقدان الوزن.

- تقوي الشعر وتزيد من صحته.

- تحمي الجلد من التشققات والجفاف والتجاعيد.

- تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

- تساهم في علاج مرض الرعشة وضعف التحكم والأعصاب.

- تحسن الحالة النفسية والمزاجية للشخص.

- تحمي من الإصابة بتقرحات في المعدة.

- تساعد في علاج مرض الصدفية.

- تقي من الإصابة بالحساسية.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـ"الكريسماس"

خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـ"الكريسماس"

علق خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسيم يوسف، مع صورة للاعب محمد صلاح أمام شجرة عيد الميلاد.
أقوى مشروبين لحرق الدهون في الجسم.. تعرف عليهما

أقوى مشروبين لحرق الدهون في الجسم.. تعرف عليهما

فيما يلي أقوى مشروبين على الإطلاق لحرق الدهون في الجسم وطريقة تحضيرهما من أجل فقدان الوزن
بيت الأشباح.. منزل قتل فيه 11 شخصا من عائلة واحدة أنفسهم بطريقة غريبة

بيت الأشباح.. منزل قتل فيه 11 شخصا من عائلة واحدة أنفسهم بطريقة غريبة

في مدينة دلهي الهندية، يوجد منزل غامض، يشاع أنه "مسكون بالأشباح"، بسبب العثور على 11 شخصا من عائلة واحدة مقتولين بطريقة شنيعة وغامضة بداخله، العام الماضي.
احذر.. النقود الورقية تسبب الإصابة بمرض معدي

احذر.. النقود الورقية تسبب الإصابة بمرض معدي

وأوضح خبراء الهيئة الروسية أن فيروس الإنفلونزا تحديدا يمكن أن يظل موجودا على النقود الورقية لمدة أسبوعين...
فيديو وصور.. صيني يصطاد كلاب الشوارع بسهام مسمومة لبيع لحومها في مطعمه

فيديو وصور.. صيني يصطاد كلاب الشوارع بسهام مسمومة لبيع لحومها في مطعمه

بعد ابلاغ سكان بلدة صينية عن وجود رجل يوب الشوارع بدراجة بخارية ويقتل الكلاب بسهام سامة ويجمع جثثها، القت الشرطة القبض على الرجل، ونشرت مقطع فيديو لعملية السرقة