تُحسن المزاج وتفقد الوزن.. فوائد "الكوارع"

يحتاج كثيرون إلى تناول المشروبات الساخنة أو الحساء، من أجل الإحساس بالدفء أو الحصول على طاقة، ومن أبرز أنواع الحساء التي يتناولها البعض في الشتاء "الكوارع"، التي تمد جسم الإنسان بعدة فوائد.

تحدث الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي نباتات طبية، عن فوائد الكوارع، قائلا إنها "خارقة" لما تحتويه من فوائد عديدة، وتعدد الدراسات عليها أثبتت مدى أهميتها للإنسان.

وأوضح أبو النصر فوائد الكوارع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالآتي:

- تحتوي خلاصة الكوارع على مادة الكولاجين والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين "ب 12" وفيتامين "ب6".

- تمنع التجاعيد وتعطي نضارة للبشرة.

- تدعم حركة الأوعية الدموية ما يحسن من ضغط الدم وتمنع ارتفاعه.

- غنية بمادة الكوندرويتين التي تعمل على ليونة المفاصل في حال تناولها بانتظام.

- تقي القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة وتحمي من مشاكل الشرايين التاجية.

- تقوي الُركب.

- تعالج الكوارع الخشونة.

- تعالج وتضبط الجهاز الهضمي.

- الكوارع تجعل الشخص ينام بشكل عميق.

- تقوي العلاقة الجنسية للرجال.

- تعمل على فقدان الوزن.

- تقوي الشعر وتزيد من صحته.

- تحمي الجلد من التشققات والجفاف والتجاعيد.

- تمد الجسم بالطاقة والحيوية.

- تساهم في علاج مرض الرعشة وضعف التحكم والأعصاب.

- تحسن الحالة النفسية والمزاجية للشخص.

- تحمي من الإصابة بتقرحات في المعدة.

- تساعد في علاج مرض الصدفية.

- تقي من الإصابة بالحساسية.