جد طالب أصول الدين الكفيف: بوصله بـ200 جنيه في اليوم..ونفسي حد يذاكرله

كشف الحاج أحمد محمد بديوي، جد "ياسر" الطالب الكفيف بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بالقاهرة، تفاصيل اصطحابه لحفيده يوميا ليوصله للكلية قادمين من منطقة العمرانية بالجيزة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال بديوي: "كل يوم بوصله من العمرانية الغربية لحد كلية أصول الدين في الحسين، تاكسي رايح بـ 100 جنيه وتاكسي راجع بـ 100 جنيه"، موضحًا أنه هو المُربي لياسر منذ أن كان عمره 3 شهور، بعد انفصال والده عن والدته، ويعيش الآن ياسر مع والدته عنده في المنزل.

وتابع: "ياسر عنده دلوقتي 23 سنة، أنا بقعد كمان من بعد العشاء أذاكر له وبساعده في حفظ القرآن لأني أنا حافظ قرآن، ولسه النهاردة شاري له 6 ملازم بس مش عارف أذاكرله منهم، مش بطلب غير إن حد يساعده في الكتابة بالامتحان وحد ييجي يذاكر له".