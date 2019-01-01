"عش أولم" الألماني.. "كبسولة نوم" لحماية المشردين من برد الشتاء

تعمل سلطات مدينة أولم الألمانية، على اختبار طريقة جديدة تهدف إلى حماية المشردين خلال الليل من موجات البرد القارس.

يجد المشردون في ألمانيا، صعوبة في العثور على مكان يستطيعون النوم فيه، في فصل الشتاء على وجه الخصوص، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ما يمثل خطورة على حياتهم، بحسب موقع "دويتشه فيله".

وقررت السلطات الألمانية، اختبار نموذجين أوليين لـ"كبسولة أولم"، وهي أشبه بغرفة صغيرة، من المفترض أن توفر للأشخاص الذين لا مأوى لهم، مكاناً آمناً خلال الليالي الباردة.

والآن، صارت إحدى تلك الكبسولات جاهزة ومستعدة لتدخل مرحلة الاختبار، وذلك في المقبرة القديمة في مدينة "أولم" بولاية بادن فورتمبيرج.

توصل إلى هذه الفكرة مجموعة من الفنيين ومطوري التصميم والبرمجيات في "فيلهلمسبرج"، بتكليف من إدارة مدينة "أولم".

أما عن تصميم الكبسولة، فهي مصنوعة من الخشب والصفائح الفولاذية، بالإضافة إلى أنه تبلغ تكاليف المشروع بأكمله، حوالي 35 ألف يورو.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم تجهيز النماذج الأولية من هذه الكبسولات بأجهزة استشعار تقنية بسيطة تكتشف ما إذا كانت الكبسولة شاغرة أم لا، وكذلك للتحكم في درجة الحرارة وإمدادات الهواء النقي.