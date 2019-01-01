افتتاح أزارو وختام سليمان.. أهداف الأهلي في 2019 بداية ونهاية "وليد"

01:35 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019
وليد سليمان

وليد سليمان

كتب: حسن شحاته

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بدايتها ونهايتها "وليد"، اسم دونه الأهلي في سجلاته التهديفية لعام 2019، بعدما افتتحها وليد أزارو، واختتمها وليد سليمان، بثنائية المارد الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي يفتتح أهدافه أمام بيراميدز في عام 2019

نجح المهاجم المغربي وليد أزارو في إحراز أول أهداف الأهلي في عام 2019، عندما سجل هدف التقدم أمام بيراميدز في الدقيقة 33 من زمن المباراة، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 4 يناير لعام 2019، في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي، والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

الأهلي يختتم أهدافه أمام بلاتينيوم في عام 2019

وتمكن وليد سليمان من وضع بصمته في نهاية عام 2019، بتسجيل آخر أهداف المارد الأحمر في العام الحالي، بعدما قاد الأهلي للفوز بنتيجة 2-0 على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح وليد سليمان أهداف المباراة في الدقيقة 8 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من علي معلول، قابلها برأسية قوية سكنت الشباك، وعزز اللاعب ذاته من تقدم المارد الأحمر بالهدف الثاني، عن طريق ركلة جزاء حصل عليها أحمد الشيخ إثر عرقلته من مدافع بلاتينيوم، لينفذها بنجاح، واضعا آخر أهداف الأهلي في عام 2019.

والجدير بالذكر أن المباراة المقبلة للأهلي ستكون أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020.

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