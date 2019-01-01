بأرباح 48 مليون دولار.. رونالدو يتصدر قائمة نجوم "إنستجرام" لعام 2019

تصدّر نجم كرة القدم البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، قائمة نجوم إنستجرام الذين حققوا أعلى أرباح في عام 2019، بإجمالي 47.8 مليون دولار، متربعاً على عرش نجوم موقع الصور الأشهر في العالم، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي في مسابقات أفضل لاعب في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

المهاجم البرتغالي يتلقى بالفعل واحداً من أعلى الأجور في العالم من ناديه الإيطالي "يوفنتوس"، بعد أن وقع عقداً مدته أربع سنوات بأجر سنوي 36.6 مليون دولار، إلا أن حساب نجم الكرة العالمية على إنستجرام يساهم بشكل كبير في زيادة دخله المادي، خاصة مع وصول عدد متابعيه إلى أكثر من 194 مليون شخص، وفقاً للتقرير الذي نشره موقع "UNILAD" الإلكتروني.

القائمة التي تحمل اسم "InstaWealth"، أصدرها موقع "Buzz bingo"، وضمت الأشخاص أصحاب الحسابات العشرين الأعلى تحقيقاً للربح في عام 2019، مع توضيح للمبلغ الذي جناه كل نجم عن كل منشور بصفحته، وأوضح التقرير أن النجم البرتغالي كان يجني في المتوسط حوالي 975 ألف دولار (ما يقرب من المليون دولار)، عن كل منشور من منشوراته الـ 49.

جاء في المركز الثاني النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، بأرباح بلغت 23.3 مليون دولار، بمعدل 648 ألف دولار لكل منشور من المنشورات الـ 23 التي نشرها على مدار العام، ويبلغ عدد متابعيه حالياً أكثر من 139 مليون شخص.

نصف الأشخاص الذين شملتهم القائمة هم من نجوم الرياضة واللياقة البدنية، أبرزهم رونالدو وميسي وديفيد بيكهام ونيمار وإبراهيموفيتش ورونالدينهو، الذين مثلوا غالبية المراكز العشر الأوائل بالقائمة، بينما نجحت العديد من السيدات في حجز مكانهن، كان أكثرهن تحقيقاً للربح العارضة "كيندال جينير" وأختها "كايلي"، اللتان تشاركان في العديد من الحملات الإعلانية لمستحضرات التجميل والملابس والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، ونجمة التليفزيون الأمريكية "كلوي كارداشيان".

1- كريستيانو رونالدو (47.8 مليون دولار) Christiano Ronaldo

أغلب منشورات رونالدو كانت للترويج للمنتجات، أبرزها منتجات شركة (Nike)، ومجموعة العطور التي تحمل اسمه (CR7 Play it Cool)، وقد حقق متوسط ربح يقارب المليون دولار للمنشور الواحد.

2- ليوينيل ميسي (23.3 مليون دولار) Lionel Messi

نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني يشارك في الدعاية لعدد كبير من الشركات العالمية، أبرزها أديداس، وشركة "لايز" للمأكولات الخفيفة (سناكس)،وشركة المجوهرات (Jacob & Co.)

3- كيندال جينير (16.6 مليون دولار) Kendall Jenner

رغم كونها الثالثة من حيث الترتيب العام للقائمة، إلا أن "كيندال" هي صاحبة أعلى ترتيب للسيدات بقائمة نجوم انستاجرام، وهي تشارك في حملات دعائية للعديد من شركات الملابس الداخلية، مثل "كالفين كلاين"، وشركات مستحضرات التجميل، مثل "بروأكتيف"

4- ديفيد بيكهام (11.2 مليون دولار) David Beckham

للعام الثاني على التوالي، يبقى بيكهام أكثر النجوم البريطانيين تحقيقاً للربح على "إنستجرام"، وقد نشر 30 صورة على مدار العام، منها صور دعائية لشركات الملابس، وشركة الساعات العالمية "تيودور ووتش".

5- سيلينا جوميز (8 ملايين دولار) Selena Gomez

تعتبر المغنية الأمريكية الشابة هي الأقل نشراً للصور والفيديوهات، بإجمالي 9 منشورات على مدار السنة، كانت أغلبها للحملات التسويقية، منها حملة شركة "بوما" للأحذية والملابس الرياضية.

6- نيمار (7.2 مليون دولار) Neymar

نشر نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي 10 صور للشركات الراعية، أبرزها ششركة "نايك" للملابس الرياضية، وبلغ معدل ربحه من المنشورات الدعائية حوالي 1.1 مليون دولار.

7- زلاتان إبراهيموفيتش (5.9 مليون دولار) Zlatan Ibrahimovic

نشر النجم السويدي 38 صورة، منها صور للعطر الذي يحمل اسمه، وشركة لبان شهيرة، ويتابع حسابه حوالي 40 مليون شخص.

8- كايلي جينير (5.6 مليون دولار) Kylie Jenner

النجمة الصغيرة، البالغة من العمر 22 عاماً، اشتهرت بمشاركتها برنامج "متابعة عائلة كاردشيان"، وعلى الرغم من كونها في مركز متأخر نسبياً بالقائمة، إلا أنها فعلياً صاحبة أعلى معدل ربح بين جميع النجوم، بمبلغ 1.9 مليون دولار للمنشور الواحد.

9- رونالدينيو (3.8 مليون دولار) Ronaldinho

يملك نجم الكرة البرازيلية أكثر من 50 مليون متابع على حسابه بموقع إنستجرام، وقد نشر العديد من الصور للترويج لشركة انتاج النبيذ الخاصة به، إضافة إلى موقع المراهنات الرياضية الذي يملكه أيضاً.

10- كلوي كاردشيان (1.8 مليون دولار) Khloe Kardashian

الرقم المتدني لأرباح النجمة الأمريكية يرجع بشكل أساسي لعدد منشوراتها الدعائية القليل، حيث لم تنشر "كلوي" صوراً للعراة إلا مرتين فقط طوال العام، إلا أن هذا لا يمنع أنها تمتلك عدداً ضخماً من المتابعين، يبلغ 102 مليون شخص، وهي تستخدم حسابها أيضاً للترويج لأختها، النجمة كيم كاردشيان.