فيديو.. قبلة حارة من حكمة كرة قدم لزوجها في الملعب

07:06 ص | السبت 28 ديسمبر 2019
قبلة ساخنة من حكمة كرة قدم لزوجها في الملعب

قبلة ساخنة من حكمة كرة قدم لزوجها في الملعب

كتب: كريم عثمان

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في مشهد لفت انتباه الكثيرين، أعطت الحكمة البرازيلية، فرناندا كولومبو، قبلة ساخنة لزوجها، حكم الساحة ساندرو ميرا ريتشي، وذلك قبل إدارتهما مباراة ودية في مدينة أوبيرلانديا البرازيلية، داخل الملعب.

وأثارت قبلة "كولومبو" لزوجها، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الحكمة الشهيرة، معروفة بحركاتها الطريفة داخل ملاعب كرة القدم، حيث يتابعها أكثر من نصف مليون شخص، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

المباراة التي أدارتها "كولومبو" وزوجها "ريتشي"، وشهدت قُبلتهما، كانت مباراة خيرية تحت شعار "كرة القدم ضد الجوع".

بدأت المباراة، بين فريق أصدقاء ألكساندر، وفريق أصدقاء فرناندو، وكان "ريتشي" هو حكم الساحة، وبعد العودة من الاستراحة ما بين الشوطين، جاءت اللقطة التي تابعها الجميع، بتقبيل كل منهما للآخر في الملعب.

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وقبل بدأ الشوط الثاني، طلب أحد اللاعبين من الزوج تبديل المهام، لتأتي "كولومبو" حكم ساحة، وتنتهي المبارة بنتيجة 7-7.

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