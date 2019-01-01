انتحار الممثل الهندي "كوشال بنجابي" داخل منزله في بومباي

11:41 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019
انتحار الممثل الهندي"كوشال بنجابي" داخل منزله في بومباي

انتحار الممثل الهندي"كوشال بنجابي" داخل منزله في بومباي

كتب: (أ.ش.أ)

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عُثر على الممثل الهندي الشهير كوشال بنجابي منتحرًا داخل منزله في مدينة بومباي بالهند، وذكرت مجلة "إنديا توداي" الهندية، اليوم، أن بنجابي البالغ من العمر 42 عامًا، عُثر عليه متوفيًا الليلة الماضية في منزله بمومباي، موضحة أن أصدقاء الممثل الراحل أشاروا إلى أنه كان يعاني من مرض الاكتئاب.

وأضافت مجلة "إنديا توداي" الهندية، أن بنجابي ترك وصية ، خصص فيها نصف ممتلكاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته، مؤكدا في مذكرة انتحاره أنه لا يوجد أحد مسئول عن وفاته، فيما أعلنت السلطات الهندية أنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل، مقدمة تقريرًا عن حالة الوفاة.

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