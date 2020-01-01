رسائل تدمر نفسها ووضع ليلي.. تحديثات واتساب المنتظرة في 2020

كان عام 2019، مليئا بالأحداث بالنسبة لتطبيق واتساب؛ قدم خلاله موقع التراسل الشهير كثير من المميزات الجديدة، ولكن أيضا لم يخل من المشاكل والشائعات، ومع ذلك ما زال ينوي تقديم المزيد.

يتوقع خبراء التكنولوجيا وكثير من المواقع المتخصصة في تتبع منصات التواصل الاجتماعي، أن واتساب ينوي إطلاق بعض التحديثات الكبيرة للتطبيق خلال العام المقبل 2020، عرض موقع "tech radar" أبرزها.

الوضع الليلي

أبرز الإضافات التي من المتوقع أن تُطلق في عام 2020، هي الوضع الليلي، إذ استغرق تطبيق المراسلة وقتًا طويلاً للانتهاء من التصميم، لكن المراجعات التي ظهرت عن وجودها في الإصدار التجريبي تشير إلى أنه جاهز تقريبًا للاختبار العام المقبل.

ومن المتوقع ألا يكون هناك وضع مظلم واحد، بل وضعين، مع خيار خاص مصمم خصيصًا لتوفير الطاقة على نوع معين من الأجهزة، كما يبدو أيضًا أنه سيكون من الممكن تنشيط الوضع المظلم يدويًا، أو تبديل التطبيق عليه تلقائيًا عند تمكين إعدادات توفير الطاقة في هاتفك.

رسائل تدمر ذاتها

ميزة أخرى متوقعة منذ بعض الوقت، وهي القدرة على إنشاء رسائل يجري حذفها تلقائيًا بعد فترة قصيرة من الوقت، لتحسين الخصوصية، وهي إضافة موجودة في العديد من تطبيقات المراسلة المتنافسة بالفعل، وواتساب يعمل عليها منذ بعض الوقت.

كانت الميزة تعرف في البداية باسم "إخفاء الرسائل"، لكن يُشار إليها الآن باسم "حذف الرسائل"، استنادًا إلى أدلة من ملفات تثبيت الإصدار التجريبي من واتساب، ويبدو أنه سيكون من الممكن حذف الرسائل تلقائيًا بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

إعلانات

في مؤتمر Facebook Marketing 2019 في هولندا، قدمت شركة فيسبوك، التي تملك واتساب، عرض شرائح يوضح كيف تنوي عرض الإعلانات في واتساب، إذ تنوي البدء في إدراجها في مشاركات حالة "ستوري" واتساب في عام 2020، وذلك عن طريق عروض تظهر بين تحديثات حالات واتساب من جهات الاتصال الخاصة بك.

ومن المحتمل أن ترتبط هذه الإعلانات بقدرة الشركات على تحصيل المدفوعات في واتساب، مما يتيح لها تشغيل متاجر كاملة بفعالية هناك.

إيقاف الدعم عن الهواتف القديمة

من المقرر أن يتوقف واتساب عن العمل عن دعم العديد من أجهزة Android وiOS القديمة اعتبارًا من الأول من فبراير 2020.

وكما هو موضح في صفحة الأسئلة الشائعة للتطبيق، ستفقد الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من Android 2.3.7 أو iOS 8 الوصول إلى واتساب، بعد ذلك التاريخ.