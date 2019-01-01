هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد انفجار بطارية هاتف في يد راكب بفيتنام

09:29 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019
بطارية هاتف متفجرة

بطارية هاتف متفجرة

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

"مترو الأنفاق": انفجار بطارية هاتف راكب بأحد القطارات سبب تأخير الحركة

"مترو الأنفاق": انفجار بطارية هاتف راكب بأحد القطارات سبب تأخير الحركة

بالفيديو| انفجار بطارية هاتف بوجه رجل أثناء محاولته استبدالها

بالفيديو| انفجار بطارية هاتف بوجه رجل أثناء محاولته استبدالها

إصابة 7 أشخاص في انفجار بطارية هاتف "أيفون"

إصابة 7 أشخاص في انفجار بطارية هاتف "أيفون"

طلبت طائرة تابعة لشركة طيران آسيا هبوطًا طارئًا في مطار "تان سون نهات" في مدينة "هو تشي منه" في فيتنام، أمس الأول الأربعاء، بعد انفجار بطارية الهاتف بداخلها، مما أدى إلى إصابة مسافر صيني بحروق شديدة.

وقع الحادث بعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة التي تديرها شركة الطيران الماليزية Air Asia، والتي كانت في طريقها إلى "هونج كونج" قادمة من ماليزيا، وفقا لموقع "vn express".

وأعلن مجلس إدارة مطار "تان سون نهات" الدولي، أمس الخميس، أن بطارية هاتف انفجرت في يد راكب صيني بالغ من العمر 26 عامًا، وأصابته بحروق شديدة، وحالما هبطت الطائرة، نقلت سيارة الإسعاف الراكب إلى مستشفى "تشو راي" الموجودة على بعد حوالي 8 كيلو متر من المطار.

وقال الأطباء إن الضحية عانى من حروق بنسبة 20%، معظمها في ذراعه اليسرى وساقه اليسرى وأردافه اليسرى وظهر الفخذ الأيسر، وبعد العلاج، صارت حالته الصحية مستقرة وخرج من المستشفى أمس الخميس.

تم تأجيل الرحلة لعدة ساعات ولم تقلع من مطار "تان سون نهات" إلا في الساعة 10 من صباح أمس الخميس، وهبطت في هونج كونج في الساعة 1:21 مساءً، بحسب التوقيت المحلي.

جدير بالذكر أنه يُسمح للركاب بحمل شاحن هاتف احتياطي في حقائبهم المحمولة، ولكن ليس في حقائبهم المُسجلة، وعندما تقلع الطائرة أو تهبط، يذكّر الطاقم الركاب بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية لضمان السلامة، وتحقق هيئة الطيران المدني الفيتنامية في الحادث للتأكد من المزيد من التفاصيل.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

معلمة ترتدي بدلة كاشفة لأعضاء الجسد بحصة أحياء: أساعد الطلبة على الفهم

معلمة ترتدي بدلة كاشفة لأعضاء الجسد بحصة أحياء: أساعد الطلبة على الفهم

فاجئت معلمة في مدرسة إسبانية طلابها، بظهورها في زي بدلة كاشفة لأعضاء الجسد بحصة الأحياء
هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

هل تكون أصوات الحوت الأزرق التي تم سماعها في مرسى مطروح وعدة دول، دليل على عذاب الله وقرب وقوع يوم القيامة، هذا ما رد عليه داعية سعودي والدكتورة آمنة نصير
خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـ"الكريسماس"

خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـ"الكريسماس"

علق خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسيم يوسف، مع صورة للاعب محمد صلاح أمام شجرة عيد الميلاد.
هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

هل السحر يمنع الأهداف ويسبب التراجع في الدوري؟.. علماء الأزهر يجيبون

استخدام السحر في كرة القدم ظاهرة جديدة انتشرت في الملاعب العربية خلال سنوات قليلة ماضية، ولعل كلمة السحر كانت ترتبط بشكل واضح بالملاعب الإفريقية، ولعل أطرف
أقوى مشروبين لحرق الدهون في الجسم.. تعرف عليهما

أقوى مشروبين لحرق الدهون في الجسم.. تعرف عليهما

فيما يلي أقوى مشروبين على الإطلاق لحرق الدهون في الجسم وطريقة تحضيرهما من أجل فقدان الوزن