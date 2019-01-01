هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد انفجار بطارية هاتف في يد راكب بفيتنام

طلبت طائرة تابعة لشركة طيران آسيا هبوطًا طارئًا في مطار "تان سون نهات" في مدينة "هو تشي منه" في فيتنام، أمس الأول الأربعاء، بعد انفجار بطارية الهاتف بداخلها، مما أدى إلى إصابة مسافر صيني بحروق شديدة.

وقع الحادث بعد حوالي ساعتين من إقلاع الطائرة التي تديرها شركة الطيران الماليزية Air Asia، والتي كانت في طريقها إلى "هونج كونج" قادمة من ماليزيا، وفقا لموقع "vn express".

وأعلن مجلس إدارة مطار "تان سون نهات" الدولي، أمس الخميس، أن بطارية هاتف انفجرت في يد راكب صيني بالغ من العمر 26 عامًا، وأصابته بحروق شديدة، وحالما هبطت الطائرة، نقلت سيارة الإسعاف الراكب إلى مستشفى "تشو راي" الموجودة على بعد حوالي 8 كيلو متر من المطار.

وقال الأطباء إن الضحية عانى من حروق بنسبة 20%، معظمها في ذراعه اليسرى وساقه اليسرى وأردافه اليسرى وظهر الفخذ الأيسر، وبعد العلاج، صارت حالته الصحية مستقرة وخرج من المستشفى أمس الخميس.

تم تأجيل الرحلة لعدة ساعات ولم تقلع من مطار "تان سون نهات" إلا في الساعة 10 من صباح أمس الخميس، وهبطت في هونج كونج في الساعة 1:21 مساءً، بحسب التوقيت المحلي.

جدير بالذكر أنه يُسمح للركاب بحمل شاحن هاتف احتياطي في حقائبهم المحمولة، ولكن ليس في حقائبهم المُسجلة، وعندما تقلع الطائرة أو تهبط، يذكّر الطاقم الركاب بعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية لضمان السلامة، وتحقق هيئة الطيران المدني الفيتنامية في الحادث للتأكد من المزيد من التفاصيل.