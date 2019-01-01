بسبب صورة بروس لي.. ابنته تطالب بـ30 مليون دولار كتعويض من مطاعم صينية

07:59 م | الجمعة 27 ديسمبر 2019
بروس لي

بروس لي

كتب: وكالات

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رفعت ابنة الممثل ونجم الكونج فو الراحل "بروس لي"، دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم صينية للوجبات السريعة، بعد استخدامهم لصورة والدها في شعارها من دون تصريح.

وطالبت الرئيسة التنفيذية لشركة "بروس لي إنتربرايزس"، شانون لي، ومقرها في كاليفورنيا، بالحصول على أكثر من 30 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقارب الـ 13 ألف دولار لتغطية التكاليف القضائية، هذا إلى جانب المطالبة برفع صورة والدها من شعار الشركة، بحسب "سكاي نيوز".

ورفعت "شانون لي" الدعوى القضائية أمام محكمة في شنجهاي، يوم الأربعاء الماضي، ضد سلسلة "ريل كونج فو" الصينية للوجبات السريعة، وطالبت خلالها سلسلة مطاعم "ريل كونج فو"، بإصدارهم توضيح في غضون 90 يومًا، ينص على أن الصورة ليس لها صلة بالنجم الراحل بروس لي.

وكتبت الشركة على حسابها في موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، أن الدعوى القضائية "أربكتها" لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى 15 عاما مضت، وأوضحت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.

وجاءت القضية في الوقت الذي تعهدت الصين خلاله بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطبيق عقوبات أشد على المخالفين، وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن سلسلة "ريل كونج فو"، تأسست عام 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة صينية، تقدم مختلف الأطعمة الصينية، ويحمل شعارها صورة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه إلى حد كبير نجم أفلام الكونج فو الشهير "بروس لي" في هيئته ووضعية "الاستعداد للهجوم" التي اشتهر بها النجم الراحل.

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