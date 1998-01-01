من هو طارق التايب الذي يشارك الأهلي في مباراة اعتزاله؟

يعد طارق التايب، لاعب الهلال السعودي السابق، أحد أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ كرة القدم الليبية، والذي أثار تحديد موعد مباراة اعتزاله اهتمام كافة عشاق الكرة العربية.

وبعد موافقة النادي الأهلي، على مواجهة نادي الهلال السعودي، في مباراة اعتزاله، نرصد لكم مسيرة اللاعب الليبي، طارق التايب، الكروية داخل الملاعب العالمية كالتالي:

بداية طارق التايب الكروية

ولد طارق التايب، يوم 25 فبراير لعام 1977، وبدأ مشواره الكروي في نادي أهلي طرابلس عام 1988، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعد 6 سنوات فقط.

رحلة احتراف طارق التايب

بدأ طارق التايب، مسيرته الاحترافية بالانضمام لصفوف بيرامار البرتغالي، أحد أندية الدرجة الثانية حينها، ولكنه لم يكمل معه سوى موسم واحد فقط، ليقرر العودة للملاعب العربية عبر بوابة نادي الصفاقسي التونسي، ورغم تلقيه عرضًا من يوفنتوس الإيطالي عام 1995، إلا أن الاتحاد الإيطالي رفض منحه الموافقة على الانضمام للسيدة العجوز، كما أن تراجع منتخب بلاده في التصنيف منعه من تحقيق حلم الاحتراف بالمشاركة مع نادي وست هام الإنجليزي، عام 2000، وذلك بسبب مخالفته لأحد شروط الالتحاق بالدوري الإنجليزي، ليستمر داخل الملاعب التونسية حتى عام 2004، ممثلاً خلالها الصفاقسي والنجم الساحلي والأفريقي التونسي، وفقا لما ذكرته صحيفة الرياض السعودية.

رحلته في الملاعب السعودية من بوابتي تركيا والسودان

انضم طارق التايب، إلى نادي "غازي عنتاب سبور" التركي، لمدة موسمين بداية من عام 2004 قادمًا من الصفاقسي التونسي، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية، بانتقاله لصفوف الهلال السعودي، بداية من عام 2006 حتى عام 2009، ليقدم أفضل مستوياته، حيث لعب معهم 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا، قبل خوضه تجربه قصيرة في السودان مع هلال الساحل لمدة شهرين، ليعود بعدها للملاعب السعودية مجددا، ولكن هذه المرة عن طريق نادي الشباب والذي استمر معه حتى عام 2010، ليقرر بعدها العودة مجددا إلى فريقه السابق أهلي طرابلس.

تجربة احترافية جديدة في الملاعب العربية

وخاض طارق التايب، تجربة احترافية جديدة من خلال الانضمام للنصر الكويتي، قبل أن يدخل الدوري المصري للمرة الأولى عبر بوابة مصر المقاصة، عام 2013، في فترة قصيرة استمرت لمدة 6 شهور فقط بعدما تعرض لإصابة بعد انضمامه للفريق الفيومي غاب على أثرها طويلا، ليرحل إلى نادي "السويق" العماني، ويستمر معه لمدة لم تتجاوز العام، لينضم لصفوف نادي "معيذر" القطري، استمر داخله لمدة موسم ونصف ليعود بعدها لاختتام مشواره مع أهلي طرابلس عام 2016.

مشاركة طارق التايب مع المنتخب الليبي

قدم طارق التائب، مسيرة رائعة مع المنتخب الليبي، حيث خاض معه 48 مباراة أحرز خلالها 11 هدفًا، بأهداف تاريخية لن تُنسى من ذاكرة عشاق الكرة الليبية، حيث حصل معهم على دورة "LG" الودية 2004، والمركز الثالث في الدورة العربية لعام 1998، والمركز الثاني في عام 2007.

إنجازات طارق التايب مع الأندية

توج طارق التايب، مع أهلي طرابلس، بثنائية الدوري والكأس الليبي موسم 1993-1994، كما حصد لقب كأس الاتحاد الأفريقي عام 1998، مع الصفاقسي التونسي، ليصبح أول لاعب ليبي يتوج باللقب، وحصد بطولة الأندية العربية عام 2004، كما توج مع الهلال السعودي بلقب الدوري موسم 2007-2008.

وتم اختيار "التايب" ضمن أفضل 10 لاعبين في أفريقيا عامي 2003، و2004، كما حصل على لقب أحسن لاعب عربي عام 2004 من مجلة "سوبر" الرياضية الإماراتية.