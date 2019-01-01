خطيب مسجد الشيخ زايد يعلق على احتفال صلاح مع زوجته بـ"الكريسماس"

علق خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسيم يوسف، على صورة للاعب محمد صلاح أمام شجرة عيد الميلاد.

وكتب يوسف في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "حينما ينفتح الإنسان على الشعوب.. يعلم أن الكون يتسع للجميع.. وأن الله هو قِبلة الجميع ولو اختلفت الطرق"، نقلا عن موقع روسيا اليوم.

وأرفق يوسف تعليقه، بصورة نشرها صلاح أمس الخميس، أثناء احتفاله مع أسرته، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد، حيث ظهر النجم المصري رفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة "الكريسماس" (عيد الميلاد).