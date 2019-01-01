قبل رأس السنة.. حذف مشهد ترامب من فيلم "وحيدا في المنزل"

مشهد من فيلم وحيدا في المنزل
عرضت القناة التليفزيونية الكندية cbc الفيلم الشهير "وحيدا في المنزل-2"، وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشهدا بهذا الفيلم ولكن حذفت القناة في أثناء عرض الفيلم بحذف المشهد الذي ظهر فيه ترامب.
وعلّق ترامب على هذا التصرف أن هذا الفيلم بعد حذف المشهد القصير الذي شارك فيه "لن يكون بتاتا كما في الأصل"، مضيفا بين قوسين "أنا أمزح فقط"، نقلا عن روسيا اليوم
وساند ترامب في صيغة مزاح أيضا ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام من أن حذف المشهد الذي أداه في الفيلم له صلة بالعلاقة المتوترة بينه ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وكتب الرئيس الأمريكي بهذا الشأن قائلا: "أعتقد أن جاستن ترودو لا يحب كثيرا حين أرغمه على الدفع مقابل الناتو أو التجارة".
القناة التلفزيونية الكندية بدورها، أعلنت في وقت سابق، أنها حذفت قبل خمس سنوات مشهدا مدته عشر ثوان بمشاركة ترامب للحصول على نسخة تلفزيونية مختصرة، بهدف إفساح المجال أمام الإعلانات التجارية.
يذكر أن ترامب كان قد شارك عام 1992 بدور قصير في فيلم "وحيدا في المنزل – 2"، حيث ظهر لبرهة مع الطفل بطل الفيلم في بهو الفندق.
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