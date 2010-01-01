4 مزايا لا تعرفها لنظام تشغيل "أندرويد 10"

على الرغم من إطلاق إصداره في سبتمبر الماضي لهواتف "بيكسل" وتضمنه العديد من الإضافات والميزات الرئيسية، مثل الوضع المظلم والإشعارات الموضحة وتحسين الأمان، إلا أن نظام تشغيل جوجل "أندرويد 10" يتضمن أيضا مجموعة قد تكون خفية على البعض.

لذلك نرصد لكم أفضل هذه الميزات التي قد يجهل البعض بمعرفتها، والتي يعرضها موقع "إكسبريس" وفقا لما ذكره "روسيا اليوم" كالتالي:

إشعارات الموسيقى الأفضل

يعد هذا التغيير الأكبر في الإشعارات من "أندرويد 10"، بميزة تطلق عليها جوجل "الرد الذكي"، ويعني هذا التغيير أنه في حالة إرسال عنوان ما، فسيظهر خيار في الإشعار يتيح عرض الموقع بسرعة في خرائط جوجل.

وهناك مجموعة من التعديلات الأكثر دقة للإشعارات، التي تستحق إلقاء الضوء عليها أيضا، تتمثل في القدرة على البحث عن الموسيقى داخل الإشعارات، وعند بث الموسيقى على منصات مثل Spotify، سترى مؤشرا أسفل أزرار التشغيل والتوقف وتتبع المسارات، التي ستظهر تقدمك من خلال أغنية ما، وهذا ليس فقط للعرض، حيث يمكن استخدامه للتقدم إلى الأمام أو إرجاع المسار.

الإشعارات الصامتة

ولإسكات الإشعارات في "أندرويد 10"، كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على أي تنبيه تلقيته وستتلقى قائمة من الخيارات، حيث يمنحك نظام التشغيل القدرة على إسكات الإشعار أو إيقاف التنبيهات بالكامل.

حالة البطارية

يتميز نظام "أندرويد 10" بمنح المستخدمين مجالا سريعا للوقت، الذي ستستغرقه الأجهزة بالفعل في الشحن الحالي، حيث يمكن إظهار مؤشر بجانب رمز البطارية في الجزء العلوي من الشاشة، يعرض تقديرا لموعد نفاد الجهاز من الطاقة على أساس الاستخدام الحالي.

حفظ طاقة البطارية

ويتم استخدام تلك الميزة بالتوجه إلى إعداد موفر البطارية في جهازك وعلامة التبويب "جدولة"، إلى الكشف عن خيار جديد يسمى "استنادا إلى روتينك" بشكل أساسي، حيث يجري تشغيل وضع توفير البطارية تلقائيا إذا كان هاتفك غير قادر على تحمل الطاقة المستهلكة.

تقليل الرسوم المتحركة لأداء أسرع

يتميز الهاتف بوجود قائمة مخفية تسمح لك بتقليل الرسوم المتحركة على جهازك، من خلال تفعيل خيارات مطور البرامج على هاتفك الذكي أولا وقبل كل شيء، من خلال إلغاء قفل هذه الإعدادات عن طريق النقر على رقم بنية هاتفك عدة مرات، من خلال الانتقال إلى الإعدادات حول الهاتف، ثم التمرير إلى اليمين لأسفل وانقر على علامة تبويب "رقم البناء"، وبمجرد إلغاء قفل إعدادات مطور البرامج، انتقل إلى القائمة السرية وابحث عن عمليات تبديل متعلقة بالرسوم المتحركة.

وهناك 3 خيارات ستحتاج إلى التغيير، لإعطاء هاتفك زيادة في السرعة وهي كالتالي:

1- نطاق نافذة الرسوم المتحركة.

2- مقياس الرسوم المتحركة الانتقالية.

3- مقياس مدة الرسوم المتحركة.

والجدير بالذكر أن تغيير كل منها إلى 0.5x، من شأنه أن يجعل جهازك يعمل بشكل أسرع.