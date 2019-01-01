أشهرها "Call Of Duty".. أفضل ألعاب هواتف الأندرويد في 2019

أصبح متجر تطبيقات جوجل (Google Play) عالماً مليئاً بالألعاب الإلكترونية بجميع أنواعها، وفرضت ألعاب الموبايل (Mobile Gaming) نفسها في السنوات الأخيرة كمنصة يمكنها المنافسة بقوة في سوق الألعاب، مع ألعاب الكمبيوتر وأجهزة الكونسول الشهيرة، مثل البلايستيشن والإكس بوكس، وتمثل هذا النجاح بقوة في ظهور ألعاب مثل بابجي (PUBG)، وطرح نسخة خاصة بهواتف أندرويد من لعبة "نداء الواجب"، أو "كول أوف ديوتي" (Call Of Duty)، بمتجر تطبيقات جوجل.

مع الزيادة الكبيرة في عدد الألعاب الموجودة بمتجر جوجل، وظهور عدة شركات وألعاب منافسة، تحاول فرض نفسها على ساحة ألعاب الأندرويد، أصبح إيجاد الألعاب الجيدة، بغض النظر عن مدى شعبيتها أو أرباحها، أمراً صعباً، لذلك جمعنا قائمة بأفضل الألعاب المتاحة على متجر تطبيقات جوجل، وفقاً لما نشره موقع "Android Police" الإلكتروني، المتخصص في عالم أجهزة الأندرويد.

1- كول أوف ديوتي (Call Of Duty)

شهد إطلاق النسخة النهائية من لعبة نداء الواجب (Call Of Duty) ضجة كبيرة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت اللعبة بعد إطلاقها بساعات قليلة واحدة من أكثر الألعاب التي تم تنزيلها على متجر تطبيقات جوجل، وكان كل ذلك متوقعاً، فاللعبة التي تنتمي لنوعية ألعاب "إطلاق النار من منظور الشخص الأول" أو (First person Shooter)، تعتبر واحدة من أفضل الألعاب التي شهدتها سوق ألعاب الكمبيوتر.

2- فيكترونوم (Vectronom)

تنتمي هذه اللعبة لنوعية الألعاب مستقلة الإنتاج، المعروفة بالـ "إندي" أو (Indie)، والتي تتميز بكونها ألعاباً أنتجها اشخاص مستقلون أو شركة صغيرة، وهي تتميز بطريقة لعب ومناخ صوتي ومرئي فريد، مثل كل الألعاب والأفلام مستقلة الإنتاج، كما تتمتع بفكرة مبتكرة وتجربة (سيكولوجية) فريدة.

3- ستار ديو فالي (Stardew Valley)

هذه لعبة أخرى تتميز برسومات غير مبالغ فيها ومريحة للأعصاب، ومبدأ يجمع بين عدة أفكار، فهي تنتمي لنوعية ألعاب محاكاة المزرعة (Farm Simulator)، إضافة إلى فكرة ألعاب "أداء الأدوار" أو (Role Playing Games).

4- حارس المقابر (Graveyard Keeper)

لا شك في أن المقابر تعتبر مصدراً للكآبة والحزن، ومن غير المحتمل أن تكون المقابر، أو مهنة حارس المقابر، مصدراً لأي نوع من أنواع التسلية، لكن هذه اللعبة تمكنت بالفعل من تحويل مهمة حراسة المقابر إلى مهمة ممتعة، يمكنها جعلك تقضي عدة ساعات فيها.

5- نجوم العراك (Brawl Stars)

إذا لم تكن قد سمعت من قبل عن هذه اللعبة، فإنك قد تكون سمعت من قبل عن لعبة صدام القبائل (Clash Of Clans)، التي طورتها نفس الشركة المطورة للعبة (Brawl Stars)، وهي لعبة متعددة اللاعبين، يتم لعبها على الإنترنت، وتضم العديد من أوضاع اللعب التي تحتوي على قوانين وأهداف مختلفة، وهي مختلفة عن كل ألعاب "ساحة المعركة متعددة اللاعبين على الإنترنت"، المعروفة باسم (Multiplayer Online Battle Arena) أو (MOBA) اختصاراً.

6- أودمار (Oddmar)

لعبة أخرى تنتمي لنوعية ألعاب الإندي، أو الألعاب مستقلة الإنتاج ومنخفضة الميزانية، وهي تتميز كالعادة برسومات مميزة، تميل إلى الاهتمام بالتفاصيل هذه المرة، وقصة محبكة وأسلوب لعب ممتع، وهي تحكي قصة "أودمار"، بطل الفايكنج المنفي، أثناء رحلته إلى بلاده، بعد أن يكتسب قدرات خارقة أعطتها إياه جنية طيبة.

7- مطاردو المعارك: حرب الليل (Battle Chasers: NightWar)

لعبة جديدة تنتمي لعالم العاب أداء الأدوار (Role Playing Games)، وتتميز بخريطة كبيرة ومليئة بالتحديات، إضافة إلى قصة مشوقة ومحبكة، مبنية على رواية يابانية تحمل نفس الاسم، لذا فقد نجحت اللعبة بالفعل في الحصول على عدة جوائز، ولفتت أنظار العديد من اللاعبين ومراجعي العاب الموبايل، بسبب تميزها بعدد كبير من الكهوف والوحوش والزعماء الذين يجب مواجهتهم والانتصار عليهم.

8- الغرفة: خطايا قديمة (The Room: Old Sins)

تمثل هذه اللعبة الجزء الرابع من سلسلة العاب حل الألغاز الشهيرة، التب تحمل عنوان الغرفة (The Room)، وهي تقوم على فكرة محاولة الخروج من منزل مهجور، يعود لمهندس اختفى في ظروف غامضة، حيث يجب على اللاعب حل مجموعة متتالية ومختلفة من الألغاز، في أجواء مثيرة ومخيفة في بعض الأحيان، معززة برسومات غنية بالتفاصيل وموسيقى تصويرية تشعرك بأنك وسط فيلم حقيقي.

9- أشياء غريبة: اللعبة (Stranger Things: The Game)

ربما يكون البعض قد سمع بالفعل عن مسلسل أشياء غريبة (The Stranger things) الشهير، الذي عرضته شبكة نتفلكس (Netflix)، وحقق نجاحاً كبيراً، إلا أن ما لا يعرفه بعض عشاق المسلسل هو اطلاق اللعبة الخاصة به، والمبنية على قصته وشخصياته وأماكن احداثه، مجموعة سوياً في أجواء تتميز برسومات وموسيقى مشابه للألعاب قديمة الطراز، لإضفاء جو من الغموض والتأثير اللافت للانتباه، بحيث ينغمس اللاعب في أجواء اللعب بكامل حواسه وتركيزه.

10- أنيموس هاربينجر (Animus Harbinger)

هذه اللعبة تتشابه في طابعها وقصتها وطريقة لعبها مع لعبة "أرواح مظلمة" Dark Souls الشهيرة المتاحة على جهاز ألعاب بلايستيشن، وهي تعتبر أفضل بديل لها على منصة ألعاب الأندرويد، وهي تتمتع بجو أسطوري ساحر ملئ بالتضاريس والقلاع والأسلحة التي تجعل اللاعب ينغمس في تجربة سفر عبر الزمن، في مناخ قاتم وكابوسي مثير للرهبة والإثارة.