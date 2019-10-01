فيديو: بداعي الانتقام.. طائر غاضب يهاجم متزلج جليد في روسيا

تعرض أحد المتزلجين على الجليد، لهجوم من طائر غاضب، في أحد المنتجعات السياحية بشمال روسيا، بعد أن قرر الطائر الانتقام من المتزلج، الذي رشه بالثلج، أثناء تزلجه على الجليد قبلها بفترة.

نشر المتزلج الروسي "إيجور بوبليوخ"، مقطع فيديو، التقطه أحد أصدقائه أثناء تواجدهما بمنتجع "شيريجيش" في "سيبيريا" بشمال روسيا، يظهر فيه طائر من نوع "ديك الخلنج الغربي" (Western capercaillie)، وهو يهاجم المتزلج الروسي، بينما المتزلج يحاول الدفاع عن نفسه، وإبعاده باستخدام لوح التزلج، وفقا لما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

في لقطة سابقة، يظهر الروسي "إيجور"، وهو ينحرف بلوحي التزلج ويتسبب في رش الطائر بموجة من الثلج، وهو ما يبدو أنه سلوك لم يمكن للطائر أن يتقبله، فقرر أن ينتقم من المتزلج ويهاجمه، ردا على الإهانة التي تلقاها منه.

قال "إيجور"، إنه لم يكن يتوقع أن ينقلب الوضع بتلك الطريقة، وجدت الطائر يهاجمني فجأة، وهذا أصابني بالفزع بسبب حجم الطائر الكبير، كان كبيرا وغاضبا ويهاجمني بإصرار، ولم يكن لدي فرصة للهرب، حيث شعرت بالخوف من إعطاءه ظهري، لكي يمكنني النزول على المنحدر، كما لم أكن راغبا في مقابلة هجومه باستخدام العنف.

صاح صديق "إيجور"، الذي كان يصور الفيديو، مطالبا إياه بعدم ركل الطائر أو ضربه بألواح التزلج، إلا أن "إيجور"، لم يجد بدا من الدفاع عن نفسه ضد الطائر الكبير الهائج، الذي يمتلك أجنحة كبيرة، ورقبة طويلة، تسمح له باستخدام منقاره في النقر بقوة.

تشتهر ذكور طائر ديك الخلنج الغربي، المعروف أبضا بأسماء "الدجاج البري"، و"طائر الخشب الغاضب"، بأنها عصبية، وقابلة للدخول في مشاجرات، خاصة في موسم التزاوج، حين يشعر الذكور الذين تعرضوا للرفض، من جانب الإناث بغضب زائد عن المعدل الطبيعي.

يمكن أن يزيد وزن ديك الخلنج الغربي عن 4 كيلوجرام، ويبلغ باع جناحيه، أو المسافة بين طرفي الجناحين، أكثر من متر وربع، وقد يصل ارتفاعه إلى حوالي 80 سنتيمتر.