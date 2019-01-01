"أوعى تشحنه".. 5 نصائح تحمي بها هاتفك في الشتاء

الهواتف الذكية مصممة للعمل في درجات حرارة معتدلة، يجب ألا تكون باردة جدا، ولا حارة للغاية، وفي الشتاء خصوصا، تبدأ العديد من الهواتف الذكية، في مواجهة عدة مشكلات، مثل التوقف عن العمل، أو تقصير عمر البطارية، أو مشاكل العرض أو حتى تحطيم الزجاج، بالإضافة إلى أن معظم بطاريات الهواتف الذكية، عبارة عن ليثيوم أيون، والتي يمكن أن تتوقف في درجات حرارة شديدة البرودة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من أبرز النصائح، التي يفضل الالتزام بها، في التعامل مع الهواتف المحمولة في فصل الشتاء، وفقا لموقع "asurion"، ومجلة "تايم" الأمريكية.

لا تشحن الهاتف أثناء درجات الحرارة الباردة

على الرغم من أن معظم مشكلات الأداء المتعلقة بالطقس البارد مؤقتة، إلا أن شركات الهواتف المحمولة، تحذر دائما من شحن الأجهزة الذكية في درجات الحرارة الباردة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تلف الأجهزة.

ضع الهاتف في "جراب" طوال الوقت

الطقس البارد يجعل الشاشات والمكونات الداخلية للهواتف الذكية، يمكن أن تصبح أكثر هشاشة وضعف، وبالتالي فإن سقوط الهاتف أو الجهاز اللوحي، يكون أكثر خطورة في فصل الشتاء، من الأوقات الأخرى من العام، لذلك تأكد من وجود غطاء واق على جهازك، ولا تخلعه، خاصة في الخارج في البرد.

لا تستخدم الهاتف في درجات حرارة شديدة البرودة

إذا كنت في منطقة معتدلة، يبدو الأمر غير معقول بالنسبة لك، لكن الهواتف الذكية، تتوقف في الواقع عن العمل في درجة حرارة 4 تحت الصفر، وهناك أجهزة تتوقف في درجات حرارة أكثر دفئًا، وكثيرا ما تتسبب درجات حرارة الشتاء الباردة المعتدلة، في جعل الهاتف أو الجهاز يبدو بطيئًا، لكن لا تشعر بالقلق، كل ما عليك فعله، هو أن تحاول ألا تستخدم جهازك في درجات حرارة شديدة البرودة.

لا تترك الهاتف في مكان مكشوف لفترة طويلة

لا تترك هاتفك لفترات طويلة في سيارة أو مكان مكشوف خلال الطقس البارد، إذ يمكن أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة شديدة البرودة، إلى تلف المكونات بشكل دائم، وإذا أصبح جهازك باردًا وهو في الخارج، دعه يسخن إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام، وإلا فإنك تخاطر بجهازك إذا تعرض لارتفاع الحرارة سريعًا، بعد الخروج من البرد.

احتفظ بالهاتف في "جيب" قريب من جسمك

دائما حاول أن تضع جهازك في جيب بالقرب من جسمك إذا أمكن ذلك، عندما تكون خارج المنزل لفترة من الوقت، ليكستب حرارة من جسمك، ولتحميه من الثلوج أو غيرها من الأمطار، وإذا كنت بحاجة إلى إجراء مكالمة في الخارج، فاستخدم سماعة الأذن، أو سماعات الرأس للرد على الهاتف، وابقيه في جيبك قدر المستطاع.