كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، أمس الأربعاء، حيث شاركت والدته أمل الشوربحي، صورة لسيارته على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد الله.. اللهم لا اعتراض رضينا بقضاء الله وقدره، احم ابني عمل حادثة، الحمد الله من قبل ومن بعد".

بعد انتشار خبر الحادث الذي تعرض له أحمد داش، انهالت عليه تعليقات المتابعين المتسائلة عن حالته الصحية، وداعين الله أن يعجل بشفائه، كما تصدر اسمه تريند البحث عبر محرك البحث جوجل.

ولم يكن أحمد داش الفنان الوحيد الذي تعرض لحادث سيارة، بل كان هناك عدد من الفنانين الذين تعرضوا لحوادث مختلفة، نذكر منهم:

محمد حماقي يتعرض لكسر بالكاحل بسبب كرة القدم

بسبب مشاركته في مباراة كرة قدم في فبراير الماضي، تعرض المطرب محمد حماقي إلى كسر في القدم اليسرى.

تم على إثرها نقله إلى المستشفى، حيث تم عمل إسعافات أولية سريعة، وبعد إجراء أشعة تبين أن هناك كسر قوى احتاج أن يقوم بجراحة بسيطة وتركيب شريحة.

عاصي الحلاني يسقط عن ظهر الحصان ويفقد الذاكرة بشكل مؤقت

خلال نزهة الفنان العربي عاصي الحلاني على ظهر أحد الخيول تعرض لحادث سقوط، في سبتمبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابته برضوض وكسور، وخضوعه لأكثر من جراحة لعلاج الإصابات، فضلا عن فقدانه الذاكرة بشكل مؤقت، وهو حاليًا يتعافي من تلك الإصابات.

عمرو زكي تعرض لحادث على طريق الساحل الشمالي

في أغسطس الماضي تعرض مهاجم نادى الزمالك المصري السابق عمرو زكي لاصابات بليغة إثر تعرضه لحادث سير تعرضت له سيارته على طريق الساحل الشمالي غربي الإسكندرية.

تم نقل اللاعب على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة، وعقب إجراء جميع الفحوصات خرج عمرو زكي تم تحويله إلى مستشفى دار الفؤاد، وفقا لرغبته.

خالد كمال: 2019 تخلص علينا

وقبل أيام من ديسمبر الجاري، تعرض الفنان خالد كمال لحادث سير بسيارته، وتهشم الجزء الأمامي منها، وقد أعلن عن هذا الحادث بنفسه عبر ، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله..2019 هتخلص ولا هتخلص علينا".