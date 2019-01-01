5 مميزات خفية في واتساب.. كيف تستفيد منها؟

واتساب موجود منذ سنوات، وخلال ذلك الوقت أصبح خدمة المراسلة الأساسية لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويواصل تحديث تطبيقه بميزات جديدة ومثيرة ليظل دائما في الصدارة.

يعلم الجميع معظم الميزات الجديدة التي أطلقها واتساب في السنوات القليلة الماضية، ولكن هناك عددًا من التغييرات الأكثر دقة التي وصلت أيضًا ولا يعرف كثيرون عنها شيئا، لذا عرضت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية مجموعة من المميزات الخفية داخل واتساب.

تثبيت دردشات معينة في أعلى القائمة

يحتوي واتساب على ميزة مثالية لأي شخص كسول، إذ يسمح لك النظام الأساسي بربط المحادثات التي تريدها في أعلى قائمة التطبيق، لينقذك من عبء البحث الطويل.

وتثبيت محادثة ما في الأعلى بسيط، على Android كل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على الدردشة ثم الضغط على زر "pin" أو "تثبيت"، أما لمستخدمي iPhone، مرر من اليسار إلى اليمين على المحادثة التي تريدها وثم اضغط على زر "تثبيت الدردشة".

الرد على شخص في دردشة جماعية برسالة خاصة

يمكن لأي شخص الآن أن يرد على رسالة معينة في دردشة جماعية عبر "واتساب" دون أن يراها الآخرون، سواء على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" أو "أي أو إس"، وتوفر هذه الميزة الاضطرار إلى الخروج من دردشة جماعية والذهاب إلى دردشة مع جهة اتصال فردية للرد عليها بشكل خاص.

استخدام هذه الميزة الجديدة عن طريق الضغط باستمرار على الرسالة التي تريد الرد عليها لفترة قصيرة، سيظهر لك خيار "الرد الخاص"، ستتمكن حينئذٍ من كتابة رد لشخص واحد فقط، والذي سيقتبس أيضًا رسالته الأصلية حتى يعرفوا ماذا بحق الجحيم الذي أنت عليه.

معرفة أكثر شخص تراسله

هناك ميزة سرية تتيح لك العثور على إجابة لسؤال "من أكثر ششخص تراسله؟"، لأنه يسجل التطبيق كل نص، صورة، فيديو، GIF وكل شيء آخر قد أرسلته إلى أي جهة اتصال.

للوصول إلى هذه المعلومات الكثيرة، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى قائمة إعدادات البرنامج> البيانات والتخزين> التخزين.

من هناك، ستظهر لك قائمة بأسماء جهات الاتصال الخاصة بك، كل منها بجانبه أحجام الملفات التي أرسلتها له، ويتم وضع أكبر العناصر في أعلى القائمة، لذا من المرجح أن أكثر شخص تراسله هو الموجود في صدر القائمة.

عدم إضافتك في دردشة جماعية دون إذنك

على الرغم من أن دردشات المجموعة تعد وسيلة مفيدة للتواصل مع أصدقائك وعائلتك، لكن إضافتك إلى مجموعة دردشة لا علاقة لك بها أمر مزعج.

أتاح واتساب مؤخرًا القدرة على الموافقة على المجموعات التي تُضاف إليها، إذ يقول واتساب: "لضمان انضمامك فقط إلى المجموعات التي تريد أن تكون فيها، يمكنك إدارة إعدادات أذونات المجموعة الخاصة بك، وبمجرد التمكين، سيُطلب من الصديق الذي يريد إضافتك إلى مجموعة أن يرسل لك أولاً رابط دعوة في التطبيق، إذا قبلته، فستتم إضافتك إلى المجموعة، وإذا لم توافق، فستنتهي صلاحية الرابط في ثلاثة أيام".

لتمكين هذا الخيار، انتقل إلى الإعدادات، الحساب، المجموعات؛ قم حدد أحد الخيارات الثلاثة: "الكل" أو "جهات الاتصال الخاصة بي" أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء".

زيادة تأمين واتساب

من الممكن أن تمنع أي شخص غيرك يدخل إلى تطبيق واتساب، حيث يمكن لمستخدمي Android وiOS قفل التطبيق تلقائيًا، وإلغاء قفله فقط باستخدام بصمات أصابعهم أو ببصمات الوجه، ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار مقدار الوقت الذي سيُغلق التطبيق تلقائيًا بعده.

استخدام الخاصية يتطلب أن يقوم المستخدم بإتاحتها بشكل يدوي من داخل التطبيق، من خلال الدخول إلى الإعدادات "Settings" الخاصة بالتطبيق، والختيار من بين ثلاثة اختيارات متعلقة بالفترة الزمنية التي يقوم بعدها التطبيق بإغلاق نفسه، إما بشكل فوري بعد الانتهاء من استخدام التطبيق، أو بعد دقيقة واحدة، أو بعد 30 دقيقة.