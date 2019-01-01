"لف العالم" واربح 600 ألف جنيه.. اعرف طريقة التقديم

09:03 م | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
ماثيو ليبري

ماثيو ليبري

كتب: مصطفى الصبري

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أعلن المليونير الأسترالي ماثيو ليبري، مؤسس أكاديمية "Ecom Warrior"، خلال الشهر الجاري، أنه يحتاج إلى شخص ما، يعمل معه كمصور شخصي له، ويطوف معه العالم، مقابل راتب قدره 37 ألف و600 دولار أمريكي، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري.

صارت هذه الوظيفة، أمنية للكثيرين حول العالم، خصوصا أن كل مهامها هي مساعدة ليبري أثناء سفره عبر أوروبا والولايات المتحدة، والتقاط الصور له، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بحسب ما ذكر موقع "lad bible" البريطاني.

كيف تتقدم لشغل هذه الوظيفة؟

لم يكن ليبري، الذي لا يشترط أي شيء فيمن يطلبه، سوى أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول، وأن يكون قادرا على السفر في أي مكان في العالم، أعلن عن طريقة التقدم لهذه الوظيفة، التي اعتبرها الكثيرون وظيفة الأحلام.

ونشر موقع "bright side" مؤخرا، طريقة التقدم لشغل هذه الوظيفة، والحصول على فرصة رؤية كثير من دول العالم، وهي كالتالي: 

- متابعة حسابي ليبري عبر إنستجرام، @matthewlepre و@ecomwarrior matthewlepre.

- اذكر أو "منشن" صديق لك، تحت منشور الإعلان عن الوظيفة عبر حساب ليبري على الإنستجرام.

- اشرح لماذا أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه تنفيذ هذه المهمة؟ وأملأ طلب التقديم ببياناتك من هنا.

من المقرر إعلان اسم الفائز في 30 مايو 2020. 

ليبري: توسعت أعمالي وأصبحت أحتاج لشخص ما يلتقط لي الصور

ويقول "ليبري"، البالغ من العمر 27 سنة: "خلال العام الماضي وحده تمكنت من تنمية أعمالي أثناء السفر إلى الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند، واعتمدت خلال كل ذلك على صديق لي لكي يلتقط لي الصور على هاتفه".

وأوضح المليونير الأسترالي، "توسعت أعمالي الآن بسرعة وأحتاج إلى صديقي الذي اعتدت أن يلتقط الصور للعمل في مجالات أخرى، لذلك أنا الآن أقدم دعوة مفتوحة إلى العالم لشخص ما لملء هذا الدور".

وأضاف: "يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم لهذا الدور مرنًا في حياته، وأن يكون قادرًا على الانضمام إلي أيضًا وفق جدولي المجنون الذي قد يأخذني إلى أي مكان وفي أي وقت".

ولا يتطلب التقدم إلى الوظيفة امتلاك معدات خاصة، لأن "ليبري" سيمنح من يفوز بالوظيفة معدات على أعلى مستوى، كما أنه سيتحمل كل تكاليف السفر والإقامة في الخارج.

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