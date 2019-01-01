في الأقصر.. بابا نويل يدعم المرضى ويسعد سائحي الكرنك وبالليل ديليفري

رغم موجودها بالصعيد إلا أنها كانت دائما أهم مدينة سياحية تجذب العديد من الأجانب، مما ساهم في انفتاحها الثقافي وتطورها، وهذا العام استعدت المدينة الفرعونية للاحتفال بالكريسماس عن خلال "شخصية بابا نويل" الذي ظهر بعدة أماكن بالمدينة لإسعاد أبنائها والسياح.

أقدم أحد المطاعم الشهيرة بالأقصر على ابتكار شخصية جديدة لـ "بابا نويل" بتجهيز الملابس لأحد شباب الدليفري لتوصيل الطلبات للمنازل بشخصية بابا نويل الشهيرة، وذلك لإدخال البهجة في قلوب أبناء الأقصر.

الديليفري المجسد لشخصية "بابا نويل" وزع الهدايا على المواطنين أثناء مقابلتهم بشوارع المدينة، بجانب توصيل الطلبات للمنازل بالدراجة البخارية الخاصة بالمطعم عبر تلك الطريقة الجديدة، للمساهمة في نشر البهجة بقلوب الجميع.

وفي لفته إنسانية، شارك الشاب رأفت عادل بشخصية "بابا نويل"، للعام الثالث على التوالي في إضفاء أجواء من البهجة والسعادة في قلوب مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل أقسام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

عادل ارتدى أزياء شخصية "بابا نويل" الشهيرة الأيقونة الرسمية العالمية لاحتفالات العام الميلادي الجديد، وتواجد بين المرضى في مختلف الأقسام لتوزيع البهجة والسعادة في قلوبهم، الأمر الذي يقابله قيادات المستشفى بحفاوة كبيرة لإصراره على مسيرة الدعم المعنوي والنفسي لصالح عشرات الآلاف من المرضي الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

وأخيرا ظهر "بابا نويل" في معبد الكرنك لتوزيع الهدايا التذكارية الفرعونية والورود على السائحين وزوار المعبد، اليوم الأربعاء، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد وذلك ضمن مبادرات "لجنة تسويق السياحة الثقافية" التي تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر بطرق متنوعة ومختلفة.

وأرتدى زي "بابا نويل" شابا وطفل، وقاما بتوزيع قطع الباستر وتماثيل مقلدة وجعارين فرعونية على السائحين وعلى زوار المعبد وسط سعادة كبيرة من السائحين الذين التقطوا صورا تذكارية مع البابا.