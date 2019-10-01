5 خطوات للتعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في الشتاء

أمطار وعواصف رملية وأتربة، إنها أزمة حقيقية لمن يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، حيث تجعلهم هذه الأجواء غير قادرين على التنفس بشكل طبيعي، فضلا عن ضعف التركيز، والعصبية.

وعلى الرغم من أن التهاب الجيوب الأنفية ليست قاتلة، إلا أنها تسبب مشكلة لمن يعانون منها، وفقًا لما صرح به لـ"الوطن" الدكتور محسن مختار استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية، موضحًا أن انتشار الأتربة والغبار يسبب تهيج وتورم الأنسجة التي تبطن الجيوب الأنفية، وتزداد في فترة تقلبات الفصول، بسبب الرياح المحملة بالغبار.

ويوضح أن تلك الحالة إذا كانت عرضية فأنها تستمر من 7 ـ 24 يوما، أما إذا ارتفعت لتستمر أكثر من 8 أسابيع، فأنها تصيح مزمنة، وتحتاج إلى المتابعة مع طبيب متخصص، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تصيب الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

يمكن للمريض اكتشاف الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية من خلال الأعراض الآتية:

جفاف الأنف والشعور بما يشبه الألم عند التنفس.

تورم وإحمرار الأنف والوجه

الصداع

الشعور بامتلاء الأنف بالمخاط الجاف، مع ظهور إفرازات تميل إلى اللون الأصفر أو الأخضر.

غالبًا يقوم الطبيب في الحالات الشديدة بوصف بعض الأدوية التي تشمل أوكسي ميثازولين أو فينيليفرين أو بخاخات الأنف، ومزيلات الاحتقان، والتي غالبًا تؤخذ لمدة محددة.

ووفقًا لموقع "WebMD"، هناك عدة خطوات تمكنك من التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية، منها الآتي:

اكتشاف السبب

بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم لالتهاب الجيوب، فقد تكون هناك زوائد أنفية تسبب انسداد الفم، التحسس تجاه بعض المواد، انتشار البكتيريا والطفيليات داخل الأنف، الأورام الحميدة.

بغض النظر عن السبب، فيجب استشارة الطبيب الذي سيوضح طريقة العلاج المناسبة.

اجعل الأنف رطبة دائمًا

يمكن للالتهاب الجيوب الأنفية أن يجعلها جافة، عندما يزداد سمكة يزيد من احتمال انسداد الجيوب الأنفية.

وأفضل طريقة للتعامل مع تلك الحالة هي الحصول على جهاز ترطيب.

استخدام محلول الملحي لإزالة المواد المثيرة للحساسية

تنظيف الجيوب الأنفية بالمحلول الملحي، لإزالة المواد المثيرة للحساسية والمهيجات والمخاط الزائد، ويمكنك استخدام نظام التنظيف "Neti"وهو يشبه إبريق الشاي، وهو متوفر في الصيدليات.

ويمكن استخدام الماء المضاف إليها 3 ملاعق صغيرة من الملح، مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز، ورج العلبة جيدًا، واستخدامها لتنظيف الأنف، لكن لا يجب استخدام تلك الطريقة أكثر من 3 أيام متتالية.

فتح الشعب الهوائية

يمكن أن تقوم بتلك الطريقة عن طريق استنشاق البخار مرتين أو 3 مرات يوميًا، وتناول الكثير من السوائل فهذا يساعد على تحفيف المخاط وسهولة التخلص منه.

تنظيف الهواء

وهذا ليس بالأمر الصعب، فكل ما ستقوم به، هو الإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن المدخنين، ويمكن الحصول على فلتر الهواء، وهذه الطريقة ستجعل الهواء خالي من مسببات الحساسية بشكل مؤقت على الأقل داخل المنزل أو المكتب.