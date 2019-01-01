7 نصائح وتوجيهات من الأرصاد بشأن الطقس: "لسه ماشوفتوش شتا"

انخفضت درجات الحرارة مؤخرًا، وعمً الصقيع في مدن وقرى مصر، وهو ما قابله الناس بارتداء الملابس الثقيلة لاتقاء برد الشوارع، قبل أن يصدموا بتصريح لدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في برنامج "صباح البلد"، بأنه حتى الآن لم تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، "انتوا لسه مشوفتوش شتا".

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس البارد اليوم، مع هبوط أمطار غزيرة ورعدية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتكون غربية إلى جنوبية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح وتحذيرات للمواطنين للتعامل مع الطقس البارد بشكل سليم، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

- نصح الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق حيال سقوط أمطار كما هو متوقع.

- وحذر من انخفاض مستوى الرؤية بسبب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، كما وجه بالالتزام بتعليمات المرور.

- متابعة الأحوال الجوية باستمرار واتخاذ الحذر من التقلبات الجوية المفاجئة.

- تجنب السير على حواف الطرق، والابتعاد عن تراكمات المياه بقدر الإمكان، تحسبًا لعدم وصول المياه لمحرك السيارة، ما قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية نظرًا لعمق المياه بها.

- عدم ترك الأطفال في الشوارع أثناء الأمطار حتى لا تتعرض للصعق الكهربائي بسبب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والكابلات المكشوفة.

- تحذير ركوب البحر خلال تلك الأيام والتي يوجد بها "الفيضة الصغرى"، وإغلاق الموانئ وتوقف حركة الملاحة لخطورة الأمواج.

- يفضل اصطحاب الكمامة لمرضى الجيوب الأنفية حتى لا يصابون بالحساسية.