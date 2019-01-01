إلحاد وانتحار ومشاركة الإخوان.. مواقف أثار فيها شادي سرور الجدل

بعد مشاركته في الدعوة التي أطلقها معتز مطر، المذيع في قناة الشرق الإخوانية والمطلوب على ذمة عدد من القضايا، التي أطلقها قبل عدة أشهر، وهدفها إطلاق إطلاق شائعات وإحداث شغب، قررت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع اليوتيوبر الشهير شادي سرور.

ووجهت النيابة لـ"سرور" اتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات موضوع التحقيق في القضية 448 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شادي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي باشرتها معه، في الاتهامات المنسوبة له.

لم يكن حبس شادي سرور واتهامه بمشاركة جماعه إرهابية للحتجاج على الحكم، أول الوقائع التي يثير من خلالها اليوتيوبر الشهير الجدل، بل سبقتها عدة وقائع، خطف فيها "سرور" الأضواء وتسببت في جدل واسع، تستعرضها "الوطن" فيما يلي:

شادي سرور يمثل "تايتانك" بنكهة مصرية

منذ 3 أعوام، طرح شادي سرور نسخة عربية من الفيلم الأمريكي الشهير "تيتانيك"، رفقة الممثلة والمطربة "بشرى"، والذي تباينت الآراء حوله بكثرة لسخريته من الفيلم الشهير عالميا.

إعلان عن مصور: بشرط يكون عينه مليانة

وفي بداية عام 2018، نشر اليوتيوبر الشهير إعلانا يطلب فيه مصور فيديو خاص به بمرتب 250 دولار، يشترط فيه أن يكون "في عمر من 19 لـ24 سنة، ويبقى أصيل ومحترم، ويعرف الأصول، وعينيه مليانة".

وأثار الإعلان سخرية متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فسخرعلاء عماد: "ويكون متوفي مش أقل من أربع مرات وطلع عشان يشم هواء"، فيما قال أسامة يزيد: "ممكن آجي أمسح عدسة الكاميرا بس وأبقى مسئول عن نضافتها؟".

شادي سرور: ده آخر فيديو ليا وأفكر في الانتحار

في شهر أكتوبر 2018، طرح فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، بعنوان "آخر فيديو ليا على السوشيال ميديا"، والذي شهد ردرود أفعال كبيرة من المتابعين له، بسبب بكائه وإفصاحه عن رغبته في الانتحار، التي راودته، بعد تعرضه للكثير من النقد اللاذع من قبل الجمهور.

شادي سرور يهاجم محمد رمضان بـ"الأسطورة"

طرح اليوتيوبر شادي سرور، "ديس تراك" لمحمد رمضان، ينتقد خلاله ما أسماه بـ"الغرور" في أعمال الأخير، وتقول كلمات الأغنية، "عرفنا إنك الأسطورة والملك ومافيا وفيرس ونمبر وان.. مش لازم كل شوية تطلع تذلنا بفلوسك يا محمد رمضان".

شادي سرور يعلن تركه للإسلام: أصبحت وحيدًا

وفي فبراير 2019، أثار "شادي" حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عبر فيس بوك، تركه للإسلام: "سيبت الإسلام الكاذب اللي بعيد عن الدين النقي بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس، اللي مفروض مؤمنة بالله، بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم، وأصبحت وحيدًا".