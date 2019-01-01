بسبب الطقس السيئ.. تعطيل الدراسة في هذه المحافظات اليوم وغدا

يشهد عدد من المحافظات موجة من الطقس السيئ، منذ الأمس، وعلى مدار الأيام القليلة القادمة، من أمطار ورياح شديدة محملة بالأتربة، هذه الموجة القاسية منعت المواطنين في هذه المحافظات من الخروج من منازلهم.

اضطر المسؤولون في هذه المناطق لاتخاذ تدابير وإجراءات احترازية لمواجهة هذه الموجة، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لحين مرور هذه الضربة المناخية.

الإسكندرية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية أهل الإسكندرية من "أن ارتفاع منسوب البحر سيصل إلى 6 أمتار فى نوة الفيضة الصغرى، وتصل إلى أقصاها الأربعاء"، ونصحت بتوخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لاستقبال النوة التي بدأت أمس الثلاثاء.

وبالفعل تتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، حيث ضربت المدينة رياح شديدة البرودة وأمطار غزيرة منذ الأمس، لذلك قررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، اليوم الأربعاء.

وبجانب المدارس، أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتعتبر "نوة الفيضة الصغرى"، واحدة من النوات الشديدة التى تهب على المدينة الساحلية قبل بداية العام الجديد، وتستمر لمدة 5 أيام مصاحبة لرياح شديدة وأمطار غزيرة، وتصل شدتها فى اليوم الثاني والثالث للنوة، وسُميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج، ما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها، لخطورة الأمواج على مراكب الصيد، ويتسبّب في غلق الملاحة وحركة الميناء.

مطروح

أما محافظة مرسى مطروح، شهدت، أمس، رياحا شديدة محملة بالأتربة زادت على مستوى مدن "النجيلة وبراني والسلوم"، وتسببت في انخفاض نسبة الرؤية على الطرق الدولية كطريق مطروح السلوم ومنعت الكثير من المواطنين من الخروج من منازلهم لقضاء حوائجهم، ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس السيئ حتى نهاية الأسبوع.

ولذلك، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة على مستوى المحافظة، بالنسبة لطلاب المدارس فقط الأربعاء والخميس، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أمس، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنّ الطلاب لن يحضروا، بينما جميع المدرسين منتظمين في الحضور لتجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تنطلق في 4 يناير المقبل.

واستكمالا للأمر، أصدر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أمس الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأشار النجار، في بيان له، إنه بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية، بشأن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غد، تقرر تعطيل الدراسة في جميع الكليات على مستوى المحافظة.

توقعات حالة الطقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار تمتد للقاهرة

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد لشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

ويسود الخميس طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

والجمعة يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.