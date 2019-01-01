ممكن يبقى السابع.. 3 مباريات ترفع شعار "ترتيب الزمالك يرجع للخلف"

02:58 ص | الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الزمالك

الزمالك

كتب: حسن شحاته

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بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، وضع الزمالك نفسه في موقف محرج بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعدما احتل المركز الرابع مؤقتا، برصيد 15 نقطة، ليصبح مهددًا بالتراجع إلى المركز السابع لحين انتهاء باقي مباريات الجولة العاشرة.

وتفصل نتيجة 3 مباريات تقام مساء اليوم الأربعاء، نادي الزمالك عن التراجع للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، وذلك في حال انتهت المواجهات بالنتائج التالية:

إنبي ضد حرس الحدود

تنطلق مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري بمواجهة إنبي وحرس الحدود، في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي حال فوز الفريق البترولي فسيرفع رصيده إلى 16 نقطة، لينتزع المركز الرابع من الزمالك الذي يتراجع بدوره إلى الترتيب الخامس.

سموحة ضد الجونة

ويلتقي سموحة مع نظيره الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وحال فوز الفريق السكندري، يرتفع رصيده إلى 17 نقطة، لينتزع المركز الرابع من إنبي، ليتراجع الزمالك مركزا آخر ويصل إلى الترتيب السادس.

بيراميدز ضد وادي دجلة

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بيراميدز ووادي دجلة، في تمام السابعة والنصف مساءً، وفي حال انتصار نادي بيراميدز، يرتفع رصيده إلى 16 نقطة، ليتساوى في عدد النقاط مع إنبي صاحب المركز الخامس، ليتراجع الزمالك مركزا آخر يصل به إلى المركز السابع.

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