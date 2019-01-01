يصرخ "ميري كريسماس".. لص يسرق بنك ويلقي المال في الشارع

سعى لص سرق بنك في ولاية "كولورادو" الأمريكية، إلى نشر بعض الفرحة والمرح بين الناس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قبل اعتقاله ودخوله إلى السجن، أمس.

قال شهود عيان، إنهم رأوا رجلاً يسير ويلقي أموالاً على المارة من حقيبة في يده، وذلك في أحد شوارع منطقة "كولورادو سبرينجز" بالولايات المتحدة، وهو يصرخ "عيد ميلاد مجيد"، حسبما أفاد موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.

وقع هذا الحادث الغريب، بعد لحظات من تعرض فرع بنك أكاديمى بالقرب من تقاطع شارع "بايكس بيك افينيو" وشارع "جنوب تيجون" للسرقة، حوالى الساعة 12:30 من ظهر نفس اليوم.

ويوصف هذا السارق، الذي عُرف فيما بعد أن اسمه ديفيد واين أوليفر، ويبلغ من العمر حوالي 65 عامًا، بأنه "ذكر أبيض كبير السن".

اقتحم ديفيد واين أوليفر فرع البنك، وهدد كل الموظفين باستخدام سلاح، وترك البنك بعد أن استولى على "مبلغ نقدي غير معلوم"، وخرج يلقي المالي وهو يصرخ "ميري كريسماس".

وعثرت الشرطة على المشتبه فيه جالسًا أمام مقهى، واعتقلته دون وقوع أي مقاومة، ثم عمل بعض رجال الشرطة على جمع الأموال، وإعادتها إلى البنك.