لن تستطيع الإنجاب مجددا.. أطباء يساعدون صرصور على ولادة 20 حشرة

أجرت إحدى المراكز البيطرية في مدينة كراسنويارسك بشرق سيبيريا، عملية جراحية لأنثى صرصور عقب إنجابها 20 حشرة، بعدما استقرت كبسولة النسل داخل جسدها.

ونجح الأطباء البيطريون في سحب الكبسولة من جسدها، حيث كانت تواجه خطر الموت، ولكن على الرغم من إنقاذ حياتها إلا أنّها لن تستطيع الإنجاب مجددا، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وعانى الأطباء في تخدير الصرصور، الأمر الذي استدعى استغراق العملية الجراحية لمدة ساعة واحدة، وذلك بالإضافة إلى افتقار الأطباء إلى الخبرة في إجراء مثل هذه العمليات الجراحية فاضطروا إلى الاستعانة باستشارة الأطباء البيطريين الإسبان.

وشكك رئيس قسم اللافقاريات في جامعة تومسك الحكومية الروسية، فلاديمير رومانينكو، في قيمة علمية لإجهاض أنثى الصرصور المختبرية، مؤكدا أن الصراصير تتكاثر جيدا ولا تعيش طويلا.

ويعيش صرصور الأرشماندريتس في غابات باناما وكوستاريكا بأمريكا اللاتينية، لكن يمكنه التواجد في المدن الكبرى، ويصل طول الصرصور البالغ إلى 75 سنتيمترا، أما طول الإناث فتصل لـ 10 سنتيمترات، حيث تعيش عامين ويمكن أن تنجب مرتين.