أخيرا.. ميزة "الوضع الليلي" في واتس آب صارت جاهزة للانطلاق

واتساب
أخيرًا، أصبحت ميزة "الوضع الليلي" التي طال انتظارها في واتس آب جاهزة للإصدار، إذ اختبرها ملايين المستخدمين بالفعل عبر النسخة التجريبية من تطبيق التراسل الفوري الشهير.
تطبيق المراسلة المملوك لفيس بوك يثير كثير من الأنباء عن الوضع الليلي منذ شهور، رغم أنه لم يعلن بعد عن تاريخ الإصدار أو حتى التعليق رسميًا عليه، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وكشف موقع "Wa Beta Info"، الذي يتابع التطورات والإصدارات التجريبية للتطبيقات، أن ميزة الوضع الليلي جاهزة لإصدار واتساب عبر أنظمة "أندرويد".
وجاء أيضا أن الوضع الليلي لنظام iOS جاهز، على الرغم من أنه لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات الطفيفة قبل أن يتم طرحه على أجهزة iPhone وiPad.
تم تصميم التحديث لتقليل توهج الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات الرسائل بألوان أغمق، كما الوضع المظلم يسهِّل رؤية الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، بينما يمنع استنزاف البطارية.
تتضمن العديد من التطبيقات الشائعة الأخرى هذه الميزة بالفعل، مثل تطبيق ماسنجر المملوك لفيسبوك.
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