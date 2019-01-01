بسبب مرضى الصرع.. تويتر تعلن حظر استخدام بعض الصور

كشف مسؤولو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حظر استخدام ملفات صور PNG المتحركة المتداولة عبر منصته، بعد ظهور تغريدات على صفحة مؤسسة Epilepsy Foundation، الخاصة بشؤون مرضى الصرع، بعدما كادت تتسبب بمشكلات للمرضى، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وأكد مسؤولو "تويتر"، على أنهم توصلوا إلى وجود خلل برمجي سمح بتجاوز إعدادات الحماية، وتحميل عدد من الصور المتحركة في تغريدة باستخدام تنسيق ملف APNG، وأن مثل تلك الصور المتحركة قد تؤدي إلى نوبات صرع للأشخاص المؤهلين لهذا المرض والذين يملكون حساسية من الضوء والصور المتحركة.

ونشرت "تويتر" عبر حسابها الرسمي قائلة: "نريد أن يتمتع الجميع بتجربة آمنة على منصتنا، وبالرغم من أن ملفات APNG كانت ممتعة، لكنها لا تحترم إعدادات التشغيل التلقائي، لذلك أزلنا القدرة على إضافتها في التغريدات، وهذا من أجل سلامة الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الحركة والصور الوامضة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصرع".