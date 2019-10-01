شاهد عيان على واقعة "كلب المطرية": استخبى في توكتوك والناس ضربوه ساعة

05:35 م | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
كلب

كلب

كتب: فادية إيهاب

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"كل اللي في ايده حاجة ضربه بيها".. جملة لخصت جميع معاني القسوة في قلوب أشخاص تسببوا في قتل "كلب" لمجرد أنه اختطف "معزة" كفريسة بين أسنانه، بحسب رواية، رجب إبراهيم، صاحب جراج بشارع العقاد، وشاهد عيان على واقعة قتل "كلب المطرية"، خلال حديثه مع "الوطن". 

شاهد عيان: الكلب جري على توكتوك ومات فيه 

وأوضح إبراهيم، الرجل الخمسيني، أن الواقعة حدثت منذ أربعة أيام وقت الظهيرة، والذي دفع 4 شباب إلى قتل "الكلب"، بعد اختطافه "معزة" بين أسنانه وجرى مهرولا حتى اختبأ في "توكتوك"، حيث لفظ به أنفاسه الأخيرة، بعد تعرضه للضرب بقسوة. 

حيث تجمع الشباب حول الكلب شارعين في قتله، بعدما انهالوا عليه ضربا لمدة ساعة، ثم سرعوا إلى رمي جثته بأحد مقالب الزبالة، وفقا لما قاله "إبراهيم"، لافتا إلى أنه لم يستطع استكمال مشهد رؤية الكلب أثناء الضرب. 

النيابة تحقق في واقعة "كلب المطرية"

فيما دافع  قتلة "كلب المطرية"، عن أنفسهم، أمام ضباط مباحث المطرية، عقب القبض عليهم قائلين: "يا باشا كلب مسك في المعزة.. وإحنا ضربناه علشان ننقذ المعزة.. وده اللي اتربينا عليه، نضرب الكلب مش المعزة.. وياريتنا ما ضربناه". 

وكشفت التحريات عن مفاجأة، حيث كان أحد المتهمين الـ4 هو صاحب الكلب، الذي أقر بأن الأهالي حكموا عرفيا بقتل الكلب أمام الجميع، بعدما شرع في أكل المعزة، وأكد المتهمون أنهم لم يعلموا أن قتل الكلب سوف يدخلهم السجن.

وتعود بداية الواقعة، عندما تصدر هاشتاج "كلب المطرية"، قائمة تريندات موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبعض الأشخاص، يستخدمون أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية.

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