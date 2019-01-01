حقائق عن الأرق.. لماذا لا ننام في بعض الليالي؟

تعد قلة النوم أحد أكبر المشكلات التي تواجه الإنسان في الوقت الحالي، وأصبح هناك انخفاض في معدلات النوم مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تحولت من 8 ساعات يوميًا في عام 1942، إلى 6 ساعات ونصف في السنوات الأخيرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر ويشير إلى آفة تعد المسبب الرئيس لذلك وهي "الأرق".

ومرض الأرق هو اضطراب يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي أعراض القلق وأهم الأسباب المؤدية للأرق الناتج عنه اضطرابات في النوم، وفقًا لما ذكره موقع "healthline" الطبي الأمريكي المتخصص في شؤون الصحة:

أعراض القلق

- الاستيقاظ من النوم ليلًا.

- القلق والاكتئاب والتوتر.

- عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلًا.

- صعوبات التركيز على المهام والانتباه والتذكر.

- الشعور الدائم بالنعاس.

- الأخطاء أو الحوادث المتكررة.

- صعوبة الاستغراق في النوم.

أسباب الأرق

- استخدام الأجهزة التكنولوجية مثل الكمبيوتر، التلفاز، ألعاب الفيديو، الهواتف الذكيّة، والشاشات الأخرى قبل النوم مباشرة، الذي من شأنه التأثير في دورة النوم.

- اتباع عادات النوم السيئة، والتي تتضمن عدم وجود جدول زمني منتظم للنوم.

- الضغط النفسي الذي يتمثل في مخاوف العمل أو الدراسة أو الصحة أو المال أو العائلة، والذي من شأنه أن يبقي ذهنك مشغولاً في أثناء الليل.

- تناول الكثير من الطعام في وقت متأخر من الليل، ما قد يجعلك تشعر بعدم الراحة الجسدية في أثناء الاستلقاء.

- تناول أحد المنبهات أو المواد المحفزة التي تحتوي على الكافيين وهو من المنبهات التي تمنعك من النوم في الليل.