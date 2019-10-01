غاز ليس له لون ورائحة.. كيف أنهت "الدفاية" حياة طالب في أكتوبر؟

لقي طالب بالصف الأول الثانوي، مصرعه في الحي 12 بأكتوبر، بسبب مدفأة كهربائية، إذ استغرق في النوم بجانبها عقب إغلاقه جميع المنافذ الموجودة بالحجرة، ما أدى إلى سحب الأكسجين من الهواء الموجود بالغرفة، واختناقه أثناء النوم.

السبب الرئيسي في وفاة هذا الطالب هو غاز أول أكسيد الكربون، المعروف بالقاتل الصامت، فهو المسؤول الأول عن سحب الأكسجين من الغرفة.

أول أكسيد الكربون هو غاز عديم اللون، عديم الرائحة، لا طعم له، ينتج عن حرق البنزين، الخشب، البروبان، الفحم أو أي وقود آخر، وقد تسبب الأجهزة الكهربائية والمحركات، وخاصة الموجودة في مساحات مغلقة بإحكام، بتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة، وفقا لموقع "mayo clinic" الطبي.

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يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون عندما يتراكم في مجرى الدم، وعندما يكون هناك الكثير من أول أكسيد الكربون في الهواء، يستبدل جسمك الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأول أكسيد الكربون، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة والموت.

أعراض التسمم بسبب أول أكسيد الكربون

قد تشمل علامات وأعراض التسمم بأول أكسيد الكربون:

- صداع.

- ضعف.

- دوخة.

- الغثيان أو القيء.

- ضيق في التنفس.

- ارتباك.

- عدم وضوح الرؤية.

- فقدان الوعي.

يمكن أن يكون التسمم بأول أكسيد الكربون خطيرًا بشكل خاص على الأشخاص أثناء نومهم أو المخمورين، وقد يعاني الناس من تلف في الدماغ لا شفاء منه أو حتى الموت قبل أن يدرك أي شخص أن هناك مشكلة، بحسب موقع "mayo clinic" الطبي.

أسباب التسمم نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون

التسمم بأول أكسيد الكربون ناجم عن استنشاق أبخرة الاحتراق، وعندما يكون هناك الكثير من أول أكسيد الكربون في الهواء الذي نتنفسه، يستبدل جسمك الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء بأول أكسيد الكربون، وهذا يمنع الأكسجين من الوصول إلى الأنسجة والأعضاء.

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تنتج الأجهزة والمحركات المختلفة، التي تعمل بحرق الوقود، أول أكسيد الكربون، والكمية التي تُنتج منه عادة لا تسبب القلق، ولكن إذا تم نتجت في مساحة مغلقة أو مغلقة جزئيًا، يمكن أن يتراكم أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة، كما أن استنشاق الدخان أثناء الحريق يمكن أيضا أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

عوامل الخطر

وفقا لما ذكره "mayo clinic" الطبي، قد يكون التعرض لأول أكسيد الكربون خطيرًا بشكل خاص لدى:

- الأطفال الذين لم يولدوا بعد

تأخذ خلايا الدم الجنينية أول أكسيد الكربون بسهولة أكبر من خلايا الدم البالغة، وهذا يجعل الأطفال الذين لم يولدوا بعد أكثر عرضة للأذى من التسمم بأول أكسيد الكربون.

- الأطفال الصغار

الأطفال الصغار يتنفسون بشكل متكرر أكثر من البالغين، مما قد يجعلهم أكثر عرضة للتسمم بأول أكسيد الكربون.

- كبار السن

كبار السن الذين يصابون بالتسمم نتيجة استنشاق بأول أكسيد الكربون قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بتلف في المخ.

- المصابون بأمراض مزمنة في القلب

الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم ومشاكل التنفس هم أكثر عرضة للتأثر عند التعرض لأول أكسيد الكربون.

مضاعفات

وقال موقع "mayo clinic" الطبي، إنه اعتمادًا على درجة وطول التعرض، يمكن أن يسبب التسمم بأول أكسيد الكربون:

- تلف دائم في الدماغ.

- أضرارا بالغة في القلب، مما قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

- موت الجنين أو الإجهاض.

- الموت.