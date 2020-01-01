للمدير والسايس.. رسائل عليش عبر سانتا كلوز في 2019: أنا مش كحيان

مع قرب الدخول في عام جديد، ظهر الإعلامي والفنان خالد عليش، في فيديو كوميدي يوجه رسائل لعدة أشخاص في عام 2020، ليحظى بإعجاب رواد "السوشيال ميديا" الذين تداولوا الفيديو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

وقال عليش خلال برنامج "صباح الكنافة"، المذاع عبر الراديو، "عزيزي سانتا بكتبلك من تحت البطانية في عز البرد وأنا بقاوم سرسوب الهوا، وعارف أنه زمانك راكب عربية المجرورة بالغزلان بتدور على هدايا الكريسماس، مقيضها لف عند درب البرابرة، علشان تجبلي أحسن حاجة بأحسن سعر، وأنت لابس بدلة فسكوز وحامل قفة وعمال تشيل هدايا أشكال في ألوان".

رسائل خالد عليش في عام 2020

وطالب عليش من سانتا أن يوصل رسائل لكل الأشخاص الذين ضايقوه هذا العام "عايزك تقول للمدير أنا ماحققتش التارجت مش علشان أنا فاشل، لا علشان أنت عارف أنك طالب حاجات مستحيلة وعيب وحرام وصعب.. وتقول للإتش أر إنه الخمس دقايق اللي خصملتي علشان أتاخرتهم بقعد قصادهم ساعة واتنين وأنت مابتحسبش أوفر تايم".

وواصل عليش رسائله "عايزك تقول للسايس مافيهاش حاجة لو سبتني أركن من أول مرة، بدل ماتلففني حولين نفسي، لأنه الخمسة جنيه بدبرها بالعافية، فبلاش يخدها ويركني صف تاني شفقة"، ويا مدام عفاف بطلي تقوري محشي في الشغل، أطلبي طلباتك كلها مرة واحدة بدل ماتلففيني".

وتابع عليش "المدرسة بتاعة العيل مش لازم تبعتوا سبلايسز جديدة نقضيها بالقديمة مافيشها حاجة.. وبالنسبة للمدام مش هنجيب شجرة ستكونين انتي الشجرة".

وعبر عليش عن استيائه من عدم استقباله هدايا الأعوام الماضية "عمره حد فكر يجبلي هدية، هو أنا شفاف أوي كده!، اللي قبلينا قالوا الكيف مناولة مش مزاولة، طيب أنا الناس مزاولاني كده ليه".

وأضاف "عزيزي سانتا صدقني أنا بتهان، ليه سيكرت سانتا مايسبليش أي حاجة في أي حتة، حسسني أني أنا موجود، إن شاء الله حتى ليفة هو أنا للدرجة دي كحيان، أنا مش كحيان".