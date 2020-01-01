للمدير والسايس.. رسائل عليش عبر سانتا كلوز في 2019: أنا مش كحيان

05:05 م | الإثنين 23 ديسمبر 2019
خالد عليش

خالد عليش

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

حلمك في 2020 حسب برجك.. تعويض للحوت وسنة الحب للجوزاء

حلمك في 2020 حسب برجك.. تعويض للحوت وسنة الحب للجوزاء

خالد عليش يتحدث عن تعرضه لعضة من نسناس: "أخدت 5 حقن "

خالد عليش يتحدث عن تعرضه لعضة من نسناس: "أخدت 5 حقن "

خالد عليش يسخر من تكريم الفنانين: كله بالحب

خالد عليش يسخر من تكريم الفنانين: كله بالحب

هوس الأبراج: عايز تعرف حظك في 2020.. سيبها على الله

هوس الأبراج: عايز تعرف حظك في 2020.. سيبها على الله

مع قرب الدخول في عام جديد، ظهر الإعلامي والفنان خالد عليش، في فيديو كوميدي يوجه رسائل لعدة أشخاص في عام 2020، ليحظى بإعجاب رواد "السوشيال ميديا" الذين تداولوا الفيديو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.

وقال عليش خلال برنامج "صباح الكنافة"، المذاع عبر الراديو، "عزيزي سانتا بكتبلك من تحت البطانية في عز البرد وأنا بقاوم سرسوب الهوا، وعارف أنه زمانك راكب عربية المجرورة بالغزلان بتدور على هدايا الكريسماس، مقيضها لف عند درب البرابرة، علشان تجبلي أحسن حاجة بأحسن سعر، وأنت لابس بدلة فسكوز وحامل قفة وعمال تشيل هدايا أشكال في ألوان".

رسائل خالد عليش في عام 2020

وطالب عليش من سانتا أن يوصل رسائل لكل الأشخاص الذين ضايقوه هذا العام "عايزك تقول للمدير أنا ماحققتش التارجت مش علشان أنا فاشل، لا علشان أنت عارف أنك طالب حاجات مستحيلة وعيب وحرام وصعب.. وتقول للإتش أر إنه الخمس دقايق اللي خصملتي علشان أتاخرتهم بقعد قصادهم ساعة واتنين وأنت مابتحسبش أوفر تايم".

وواصل عليش رسائله "عايزك تقول للسايس مافيهاش حاجة لو سبتني أركن من أول مرة، بدل ماتلففني حولين نفسي، لأنه الخمسة جنيه بدبرها بالعافية، فبلاش يخدها ويركني صف تاني شفقة"، ويا مدام عفاف بطلي تقوري محشي في الشغل، أطلبي طلباتك كلها مرة واحدة بدل ماتلففيني". 

وتابع عليش "المدرسة بتاعة العيل مش لازم تبعتوا سبلايسز جديدة نقضيها بالقديمة مافيشها حاجة.. وبالنسبة للمدام مش هنجيب شجرة ستكونين انتي الشجرة".

وعبر عليش عن استيائه من عدم استقباله هدايا الأعوام الماضية "عمره حد فكر يجبلي هدية، هو أنا شفاف أوي كده!، اللي قبلينا قالوا الكيف مناولة مش مزاولة، طيب أنا الناس مزاولاني كده ليه".

وأضاف "عزيزي سانتا صدقني أنا بتهان، ليه سيكرت سانتا مايسبليش أي حاجة في أي حتة، حسسني أني أنا موجود، إن شاء الله حتى ليفة هو أنا للدرجة دي كحيان، أنا مش كحيان".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

من "أبواق السماء" لـ"الحوت الأزرق".. أصوات غريبة سُمعت في مصر

من "أبواق السماء" لـ"الحوت الأزرق".. أصوات غريبة سُمعت في مصر

تعرف على أغرب الأصوات التي سمعها المصريون بداية من أبواق السماء للحوت الأزرق.
فيديو.. حقيقة صوت الحوت الأزرق بشواطئ مرسى مطروح

فيديو.. حقيقة صوت الحوت الأزرق بشواطئ مرسى مطروح

فيديوهات منتشرة على منصة الفيديوهات الشهيرة "تيك توك"، حول أصوات غريبة بالقرب من شواطئ مطروح، نسبها البعض أنها تعود إلى "الحوت الأزرق"
"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

القصة الكاملة لظهور الحوت الأزرق في المياه المصرية
الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

بعد إثارته للجدل على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، الشيخ سعيد يكشف من خلال حديثه لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك
"الدواء الأمريكية" تحذر: أدوية شهيرة تسبب مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

"الدواء الأمريكية" تحذر: أدوية شهيرة تسبب مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تحذيراً بخصوص استخدام عقاري "نيورونتين" و"ليريكا" بالتزامن مع تعاطي مسكنات الألم الأفيونية وأي أدوية أخرى تبطئ التنفس.