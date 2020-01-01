للمدير والسايس.. رسائل عليش عبر سانتا كلوز في 2019: أنا مش كحيان

مع قرب الدخول في عام جديد، ظهر الإعلامي والفنان خالد عليش، في فيديو كوميدي يوجه رسائل لعدة أشخاص في عام 2020، ليحظى بإعجاب رواد "السوشيال ميديا" الذين تداولوا الفيديو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.
وقال عليش خلال برنامج "صباح الكنافة"، المذاع عبر الراديو، "عزيزي سانتا بكتبلك من تحت البطانية في عز البرد وأنا بقاوم سرسوب الهوا، وعارف أنه زمانك راكب عربية المجرورة بالغزلان بتدور على هدايا الكريسماس، مقيضها لف عند درب البرابرة، علشان تجبلي أحسن حاجة بأحسن سعر، وأنت لابس بدلة فسكوز وحامل قفة وعمال تشيل هدايا أشكال في ألوان".
رسائل خالد عليش في عام 2020
وطالب عليش من سانتا أن يوصل رسائل لكل الأشخاص الذين ضايقوه هذا العام "عايزك تقول للمدير أنا ماحققتش التارجت مش علشان أنا فاشل، لا علشان أنت عارف أنك طالب حاجات مستحيلة وعيب وحرام وصعب.. وتقول للإتش أر إنه الخمس دقايق اللي خصملتي علشان أتاخرتهم بقعد قصادهم ساعة واتنين وأنت مابتحسبش أوفر تايم".
وواصل عليش رسائله "عايزك تقول للسايس مافيهاش حاجة لو سبتني أركن من أول مرة، بدل ماتلففني حولين نفسي، لأنه الخمسة جنيه بدبرها بالعافية، فبلاش يخدها ويركني صف تاني شفقة"، ويا مدام عفاف بطلي تقوري محشي في الشغل، أطلبي طلباتك كلها مرة واحدة بدل ماتلففيني".
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