دراسة أمريكية تكشف عن مرض مميت يهدد مواليد شهر أبريل

06:44 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
أزمة قلبية

أزمة قلبية

كتب: شريف محمد فريد

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كشفت دراسة حديثة أن مواليد شهر أبريل أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب أكثر من مواليد الشهور الأخرى.

وقال باحثون من جامعة هارفارد، إن الأشخاص المولودين في فصلي الربيع والصيف معرضون لخطر الموت المبكر بأمراض القلب، وذلك بعد دراستهم للحالة الصحية لما يزيد عن 116 ألف سيدة، لمدة 38 سنة، وفقاً لما نشرته صحيفة "The Mirror" الإنجليزية.

ووجدت الدراسة الجديدة، التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية "BMJ"، أن الأشخاص المولودين بداية من مارس حتى يوليو كانوا أكثر عرضة بنسبة 9% للوفاة بأمراض القلب من المولودين في نوفمبر، وشملت الدراسة 116 ألفا و911 سيدة بريطانية، تراوحت أعمارهن بين 25 و55 عاما عند بداية الدراسة، واستمرت متابعة النساء المشاركات في الدراسة 38 عاماً في المتوسط.

خلال فترة الدراسة، كان هناك 8360 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ولاحظ الباحثون أن مواليد أبريل كانوا أصحاب أعلى معدل للوفيات، بينما كان مواليد شهر ديسمبر هم الأقل وفاة، وقد أثبتت هذه القاعدة صحتها حتى عند الأخذ بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية للنساء المشاركات.

وأوضح الباحثون أن أسباب الاختلاف في خطر الوفاة بسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع اختلاف توقيت الولادة ليست مفهومة جيدًا، إلا أنها يمكن أن تشمل التعرض لبعض العوامل خلال فترات قبل الولادة وبعد الولادة مباشرة، مثل التقلبات الموسمية للعناصر الغذائية المختلفة بالجسم، وزيادة مسببات العدوى في بعض الظروف المناخية، وتباين حالات الإصابة بالالتهابات، وارتفاع نسب تلوث الهواء، وتباين درجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

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