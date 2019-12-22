فيديو.. بيع نعجة بـ 2 مليون جنيه في مزاد بالكويت

أُقيم مزادا للحيوانات في دولة الكويت، جرى خلاله بيع نعجة مقابل سعر فلكي، مقارنة بسعر هذا الحيوان في الظروف الطبيعية.

ووصل سعر النعجة المذكورة إلى قرابة 60 ألف دينار كويتي (134 ألف دولار أمريكي)، أي ما يعادل 2 مليون و150 ألف جنيه مصري، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن صحيفة "المرصد" الإلكترونية.

وانتشر مقطع فيديو من المزاد لحظة بيع النعجة، تظهر فيه بيضاء اللون، وحجمها أضخم من المعتاد، بينما يزايد الحضور على السعر حتى وصل إلى 60 ألف دينار.

يذكر أن الكويت شهدت بيع أغلى جمل في العالم، ويسمى الجمل "عرنون"، الذي حطم رقما قياسيا في السعر ودخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بعد أن بيع بمبلغ وقدره 16 مليونا و200 ألف دينار كويتي.