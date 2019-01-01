تفتح الطريق لـ"الهاكرز".. احذر شبكات "واي فاي" المفتوحة

06:32 ص | الإثنين 23 ديسمبر 2019
"واي فاي"

"واي فاي"

كتب: مصطفى الصبري

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في عمود المشورة التقنية الأسبوعية، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من خطر استخدام شبكات WiFi المجانية والمفتوحة في الأماكن العامة، وخصوصا أثناء السفر، مثل تلك الموجودة في الفنادق أو المطارات.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "لا تسمح لهاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو أي أجهزة أخرى بالاتصال التلقائي بشبكة لاسلكية مجانية أثناء وجودك خارج المنزل"، بحسب موقع "zdnet" التقني.

وأشار "إف بي أي" إلى أن "هذه دعوة مفتوحة للمخترقين والهاكرز للوصول إلى جهازك، إذ يمكنهم بعد ذلك تحميل البرامج الضارة وسرقة كلمات المرور ورموز PIN الخاصة بك أو حتى التحكم عن بعد في جهات الاتصال والكاميرا الخاصة بك.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرك أيضًا أنه لا يمكن للمستخدمين التنقل حول العالم دون استخدام أي شبكات WiFi على الإطلاق، وفي هذه الحالات، يوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المستخدمين بالامتناع عن استخدام اتصال WiFi عام أو مجاني أو غير موثوق به لعمليات حساسة مثل التحقق من الحسابات المصرفية.

ويوصي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المسافرين باستخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بهم بدلاً من توصيل هواتفهم بشبكة WiFi غير موثوق بها.

والتحذير من شبكات واي فاي الخارجية ليس أول نصيحة من المكت الفيدرالي للعامة، إذ يصدر تحذيرات تكنولوجة بصورة دورية، منها أن الأجهزة المتصلة بالإنترنت، يمكن أن تسمح للمتسللين بالوصول إلى منزلك واختراقك، وحذروا من أن أجهزة التلفزيون المتصلة بالكاميرات والميكروفونات، يمكن أن توفر فرصة للهاكرز السيئين، للتجسس عليك وانتهاك خصوصيتك، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن للمتسللين أيضًا، التحكم في أجهزة التلفاز الذكية غير الآمنة واستخدامها كرأس جسر للوصول إلى جهاز التوجيه وتشكيل اتصالهم بالكمبيوتر، أو الهاتف الذكي الخاص بك، وسرقة بياناتك كلها.

لمحاربة هذا، نصح المكتب الفيدرالي بالاطلاع على ميزات وسياسات خصوصية التليفزيون، وليس الاعتماد على الإعدادات الافتراضية وتغطية الكاميرات بالشريط.

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