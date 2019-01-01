عرض خاص.. مقهى يقدم "أحضان" مجانية لأي شخص: ننشر الحب

وظف مطعم للوجبات الخفيفة ومقهى واقع في منطقة هضبة "مونتريال" الكندية، اسمه "جوليان كومبوير"، شخصا تتمثل كل مهامه في أن يعانق الزبائن مجانا، وخصوصا أولئك الذين قد يحتاجون إلى الأحضان.

هذا العرض ساري فقط في أيام عطلة نهاية الأسبوع، وجاءت الفكرة من اعتقاد أصحابها أنهم يجب أن يفعلوا شيئًا ما ليشاركوا الجميع متعة الإجازة، ولكي ينتشر الحب، وبدأ هذا الأمر الأسبوع الماضي بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد "الكريسماس"، وفقا لموقع "global news"

وقال داني فان دام، صاحب مطعم "جوليان كومبوير" في كندا، "إنه لأمر مدهش رؤية رد فعل الناس، الابتسامة والفرح في أعينهم، تلك هي روح العطلات في نهاية اليوم، ليست الهدايا أو شيء مادي".

وقال روبن بيمنتيل، المالك المشارك: "العناق بسيط بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم عائلة، يمكن أن يعني ذلك كثيرًا لهم لأنهم وحيدون".

وقال بيمنتل: "يعاني الكثير من الناس من الكآبة في العطلات، وإذا استطعنا القيام بدورنا وإلهام الآخرين، فلماذا لا نفعل ذلك؟، يحتاج الناس إلى العناق والحب، لذلك إنه أمر رائع".

أما عن رد فعل الجمهور، أشار بيمنتل إلى أن رد فعل الجمهور لم يكن متوقعًا، لكنه كان محبطًا، مضيفا "البعض خجول، لكن هناك من يريدون حقًا ذلك، منهم شخصان جاءا وسعدا بهذا الأمر، ونظرًا لأن عرض العناق مجانا، داخل وخارج المطعم، هناك من استفاد منه أكثر من مرة.

وأكد بيمنتل أن البعض بحاجة حقًا إلى هذا العناق، لذلك قرر أن يستمر هذا العرض للأبد "عرض العناق سيكون متاحا دائما في كل عطلة نهاية أسبوع".