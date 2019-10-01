"أنا حتمي".. سر تصدر Thanos على جوجل خلال 2019

"i am inevitable"، أو "أنا حتمي"، جملة ترسخت في أذهان ملايين من متابعي أفلام مارفل في جميع أنحاء العالم، بعدما ظهرت في فيلمي "Avengers Infinity.War"، و"Avengers End Game"، وارتبطت بشخصية "ثانوس" مدمر الكواكب الذي اعتاد قول تلك الجملة ثم فرقعة أصابعه ليمحو الملايين من المدن ويدمر الكواكب التي تعترض طريقه.

وخلال عام 2019، استطاع "Thanos" أو "ثانوس"، أن يصبح الترند الأول الذي يبحث عنه المشاهدون عبر "جوجل"، وكان من بين أبرز الأخبار التي تم البحث عنها، بعدما تسبب في نهاية "الرجل الحديدي" والمعروف باسم "توني ستارك"، وكابتن أمريكا، "ستيف روجرز"، بالإضافة إلى الأرملة السوداء "ناتالي رومانوف".

وأطلقت "جوجل " في أبريل الماضي، هدية خاصة لـ"ثانوس" بمناسبة عرض الجزء الأخير من الفيلم، عبارة عن أيقونة على هيئة "يد ثانوس" والتي تضم أحجار الكون الستة والتي من خلالها سيطر "ثانوس" على الأرض.

وبمجرد أن يكتب المستخدم كلمة "Thanos" على محرك البحث جوجل، ستظهر يد ذهبية بها الأحجار الستة، ويضغط عليها المستخدم وسيجد أن الأخبار على الموقع تتلاشى وتختفي مثلما فعل "ثانوس" بكوكب الأرض في الجزء الثالث.

ويجب أن يضغط المستخدم على اليد مرة أخرى لتعود الصفحة لطبيعتها الأصلية.

و"ثانوس" أحد سكان كوكب زحل، ولديه تاريخ مع العنف والحرب، ظهر في نهاية الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Avengers"، وسيطر على أحجار الطاقة الأبدية، وهم 6 أحجار "حجر الفضاء - حجر العقل - حجر الواقع - حجر الطاقة - حجر الوقت - حجر الروح".

وجاء إلى كوكب الأرض وشن حربا مدمرة عليها من أجل الحصول على الأحجار المتبقية، وأصبح بعد الحصول عليها المتحكم الوحيد في المجرات الكونية، بعدما قضى على معظم أبطال "المنتقمون" الذين حاربوا من أجل حرية الأرض.

وفي الجزء الرابع الذي عرض مؤخرا بعنوان "Avengers End Game"، تتسارع الأحداث بعدما محى "ثانوس"، ملايين من البشر على كوكب الأرض بعد حصوله على جميع أحجار الطاقة، لينتصر على أبطال "Avengers"، وينجو من الكارثة "رومانوف"، "روجرز"، "هالك"، "ثور"، "ستارك"، بعدما أنقذ الأخير كابتن مارفل، وهي إحدى شخصيات "مارفل" التي ظهرت مؤخرا.

وتنتهي أحداث الفيلم بعدما نجح الفريق في العودة بالزمن ، لتدفع "رومانوف" حياتها ثمنا لذلك بشن حرب واسعة ضد "ثانوس"، واستيلاء توني ستارك العروف باسم "الرجل الحديدي" على جميع أحجار الطاقة ليفرقع أصابعه مثلما اعتاد "ثانوس" أن يفعل ويمحيه وجيشه من الوجود، ثم يلقى حتفه نظرا لعدم تحمل جسده الطاقة الهائلة التي تحملها الأحجار.

وحاول ستيف روجرز، المعروف باسم "كابتن أمريكا"، أن يتخلص من أحجار الطاقة إلا أنه يعود إلى الأرض وهو عجوز ليموت، ويصبح مع صديقه "ستارك" رمزا للخلاص من "ثانوس" مدمر الكواكب.

ويعد فيلم "Avengers: endgame"، تتويجا لملحمة استمرت لسنوات طويلة مكونة من 22 فيلما، بدأتها "مارفل" في عام 2008، بإنتاج أول جزء من فيلم "آيرون مان"، أو "الرجل الحديدي".

وأطلقت "مارفل"، سلسلة أفلام "Avengers"، لأول مرة في عام 2012، وجمع بين معظم الأبطال الخارقين التي ضمتهم الشركة من قبل، مثل "Thor" و"Iron man" و"Captain America" و"Hulk".

وعرض الجزء الثاني من Avengers في عام 2013، مضيفا أبطالا جدد مثل "فيجين" صاحب حجر "العقل"، و"واندا"، وتم عرض الجزء الثالث بعنوان "Avengers Infinity War"، والذى احتوى على مفاجآت جديدة، ما أدى لإضافة "د. سترينج" حارس حجر "الزمن"، وهذه الأحجار تدعى أحجار الكون ومن يتحكم بها يمتلك الكواكب كلها.