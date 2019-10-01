"الدواء الأمريكية" تحذر: أدوية شهيرة تسبب مشاكل خطيرة بالجهاز التنفسي

08:58 ص | الأحد 22 ديسمبر 2019
عقار "ليريكا" LYRICA

عقار "ليريكا" LYRICA

كتب: شريف محمد فريد

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حذرت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، من أن بعض الأدوية الخاصة بأمراض الجهاز العصبي الشائعة، يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة في التنفس عند استخدامها مع بعض الأدوية الأخرى.

أعلنت الإدارة، يوم الخميس الماضي، أنها ستضيف تحذيرات جديدة إلى العبوات الخاصة بأدوية "نيورونتين" Neurontin و"ليريكا" Lyrica، والعقارات الأخرى البديلة لهما، والتي تستخدم لعلاج النوبات والتشنجات، وآلام الأعصاب، ومتلازمة تململ الساقين، وغيرها من الحالات العصبية، بحسب ما ذكرته وكالة "ABC News" الأمريكية.

التحذيرات الجديدة ستطالب الأطباء والصيادلة بالامتناع عن وصف الأدوية المذكورة بالتزامن مع تعاطي المريض لأدوية أخرى يمكن أن تبطئ التنفس، خاصة مسكنات الألم المحتوية على مشتقات الأفيون، إضافة إلى الحرص بشكل عام في حالة المرضى المسنين والمرضى الذين يعانون من مشاكل بالجهاز التنفسي.

أصبح عقارا "نيورونتين" Neurontin و"ليريكا" Lyrica"، وبدائلهما من أكثر الأدوية الموصوفة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، خاصة بعد تصاعد أزمة المشاكل الصحية وحالات الوفاة والإدمان التي نتجت عن استخدام مسكنات الألم الأفيونية، حيث لجأ الأطباء لوصف الأدوية المعالجة بآلام الأعصاب والنوبات العصبية كبديل لتلك المسكنات، التي توصف أحياناً لعلاج حالات الصداع النصفي وبعض الآلام الأخرى.

يحتوي الدواءان على مادتي "جابابنتين" Gabapentin و"بريجابالين" Pregablin، ويتم إنتاج عدة نسخ أخرى منهما تحت أسماء تجارية مختلفة، بنفس التركيزات.

كانت مراكز مكافحة السموم، قد أعلنت عن زيادة في عدد المكالمات المتعلقة بمشاكل أدوية الأعصاب، والتي يتعاطاها البعض مع المواد المخدرة، مثل الأفيون والكوكايين والماريجوانا، خاصة أن تلك الأدوية تصنف على أنها لا تسبب الإدمان، ولا تتم مراقبة تعاطيها وحالات إساءة استخدامها من قبل المنظمات الصحية.

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير، أيضًا، أنها ستطلب من صانعي الأدوية إجراء دراسات جديدة حول المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام الأدوية، خاصةً مع العقاقير والمواد المحتوية على الأفيون، مع إلزامهم بالإبلاغ عن أي مشاكل متعلقة بالعقاقير، حيث أعلنت الوكالة أنها تلقت ما يقرب من 50 تقريرًا عن حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي مرتبطة باستخدام العقارات المحتوية على مادتي "جابابنتين" Gaabapentin و"بريجابالين" Pregablin، بين عامي 2012 و2017.

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