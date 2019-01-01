فيديو.. صياد أمريكي يفاجئ بأسدي بحر ضخمين يسترخيان فوق قارب صغير

11:55 م | السبت 21 ديسمبر 2019
صورة لأسدي البحر أثناء استرخائهما على متن القارب الصغير

صورة لأسدي البحر أثناء استرخائهما على متن القارب الصغير

كتب: شريف محمد فريد

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فوجئ صياد أمريكي بزوج من أسود البحر الكبيرة، مسترخية على متن قارب صغير، يكاد لا يرى بسبب ضخامة المخلوقين البحريين، في خليج بسواحل ولاية واشنطن الأمريكية.

قال "جوش فيليبس" إنه كان بصحبة صديق له بالقرب من كلية "إيفرجرين"،  حوالي الساعة 4 عصراً يوم الثلاثاء الماضي، عندما رأيا المخلوقين الضخمين مستلقيان على القارب الصغير في خليج قرب مدينة "أولمبيا"، وفقاً لموقع "United Press International" الإلكتروني.

في البداية لم يتمكن الصديقان من تمييز الشيء الضخم الموجود فوق القارب، إلا أنهما بعدما اقتربا أكثر من الشاطئ ليتفحصا القارب ويتأكدا من عدم وجود أي مشاكل، فوجئا بالمشهد غير المتوقع، الذي وصفه "جوش" بأنه شيء لم ير مثله من قبل، فهو يمتلك متجراً لبيع وتأجير معدات الصيد، وقد اعتاد العمل في البحر ومشاهدة العديد من الكائنات البحرية، بما فيها الحيتان، إلا أنه لم يسبق له مشاهدة فقمتي أسد البحر تسترخيان على متن قارب من قبل.

كان القارب خالياً من الركاب لحسن الحظ، إلا أنه غير معروف إذا ما كان القارب خاوياً من البداية، أم أنه كان هناك أشخاصاً على متن القارب قبل أن يغادروه أو يقفزوا منه إلى المياه، هرباً من الفقمتين الضخمتين، واستمر القارب في السريان مع التيار المائي.

في مقطع فيديو آخر، يظهر أسد بحر ثالث وهو يحوم لعدة مرات حول القارب، فيما يبدو أنها محاولة للانضمام لصديقيه في رحلة الاستجمام، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب احتلال أسدي البحر لأغلب مساحة القارب، الذي بدا كما لو كان على وشك أن يغرق تماماً.

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