"بتجيب أمراض".. تحذير من اقتناء بعض أنواع الجراء

يرغب الكثيرون في اقتناء جراء الكلاب الصغيرة، التي تبدو وديعة ورائعة للأطفال، خاصة وأنه يعرف عنها أنها صديقة للإنسان وللأطفال، لكن يبدو أن أحد أنواعها قد يصيب الإنسان بالمرض.

وحذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، بأن بعض أنواع سلالات الكلاب التي تباع بسلسلة متاجر تايلاند في الولايات المتحدة، تحمل نوعا من البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية، وقد تسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا في الولايات المتحدة من يناير الماضي بالمرض، وكانت أعمارهم تتراوح ما بين 8 أشهر إلى 70 عاما.

وأعلنت مراكز مكافحة الأمراض اسم البكتريا التي قد تصيب البشر بالمرض، وهي "كامبيلوباكتر جيجوني" أو "العطيفة" التى حملت البكتريا من خلال اختلاطها مع حيوانات أخرى في متاجر تايلاند، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وتلك البكتريا "العطيفة" تصيب أنسجة الأمعاء الدقيقة والقولون وتتفاعل مع الخلايا وتنتج مادة التوكسين الذي تعوق عملية التخلص من الخلايا الميتة، وتسمح لها بالإفلات من الجهاز المناعي، وقديمًا كان يعتقد أنها تسبب سما معويا مثل مرض الكوليرا، لكن اتضح فيما بعد أنها تسبب ورما استسقائيا.

وتسببت تلك البكتريا في إصابة 113 شخصا بالمرض، في 17 ولاية، من يناير 2016 إلى يناير 2018ـ منهم 23 شخصا كانت حالتهم حرجة.

وبحسب البيانات الحالية فإن المراكز أعلنت عن 24 مصابا بالمرض، منهم 21 حالة كشفوا أنهم تعاملوا مع الجراء، ومنهم 5 يعملون في مراكز بيع الحيوانات الأليفة، وفقًا لموقع قناة الحرة.

وأوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أصحاب الكلاب بالمداومة على غسيل الأيدي، خاصة بعد اللعب مع الكلاب أو تنظيفها، مع ضرورة فحصها لدى الطبيب البيطري بشكل دوري، وحذروا من أن يقوم الكلب بلعق وجهك أو المناطق المحيطة بالفم.