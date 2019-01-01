الشيخ سعيد "الأهلاوي" يكشف لـ"الوطن" حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

08:11 م | السبت 21 ديسمبر 2019
الشيخ سعيد يتحدث لـ"الوطن" عن حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

الشيخ سعيد يتحدث لـ"الوطن" عن حقيقة فكه لـ"سحر ونحس" الزمالك

كتب: حسن شحاته

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أثارت صور أحد الشيوخ أمام نادي الزمالك، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة في ظل التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي القلعة البيضاء، مساء أمس، بأن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استعان بالسحر من أجل تخطي مباراة نادي الزمالك.

ونشر أحد الأشخاص عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" التي تحمل اسم "الشيخ سعيد السيد"، صورا له أمام نادي الزمالك، صباح اليوم، معلقا عليها: "وداعا للهزائم انتظروا عودة الفن والهندسة.. الاتفاق على الفك بشرط على المساس بالأهلي".

وشهدت الصورة انتشارا واسعا على "فيسبوك"، ما بين سخرية جماهير الأهلي، ونفي جماهير الزمالك لصحة الكلام قبل أن يقوم بحذفها، لذلك يكشف "الوطن" من خلال حديثه مع صاحب الصورة، حقيقة اتفاق القلعة البيضاء مع الشيخ سعيد من عدمها.

وأكد الشيخ سعيد السيد لـ"الوطن"، أن الصورة المتداولة كانت مجرد دعابة فقط، بعد تصريحات رئيس الزمالك بعد التعادل أمام سموحة، كما أوضح: "كنت أسير صباح اليوم أمام نادي الزمالك، وقررت أخذ بعض الصور ولكن من أمام النادي فقط بدون الذهاب لداخله".

وردًا على سؤال سبب حذفه لمنشوره، قال الشيخ سعيد: "فوجئت بأحد أصدقائي يخبرني بأنه نشر صورته على العديد من الصفحات الخاصة بجماهير النادي الأهلي، وانتشرت بطريقة كبيرة، فأخبرته أن هذا قد يسبب مشكلة، فالمنشور كان للدعابة فقط، لذلك قررت حذفه".

واستطرد الشيخ سعيد، الحاصل على مؤهل دبلوم، حديثه قائلا: "الدليل على أن المنشور كان لمجرد الدعابة فقط، أنني قمت بوضع شرط عدم المساس بالأهلي، لأني مشجع أهلاوي، ولكن ليس لي علاقة بأمور السحر والشعوذة، فأنا لا أجيد سوى الرقية الشرعية، وهو أمر متاح للجميع تعلمه".

ويذكر أن الزمالك كان قد تلقى هزيمة أمام نادي طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي أمام سموحة في الجولة التاسعة.

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