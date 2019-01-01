"هيا نتحدث"... مطعم يقدم خصما على الفاتورة والسبب مفاجأة

12:09 م | السبت 21 ديسمبر 2019
طعم يقدم خصما على الفاتورة

طعم يقدم خصما على الفاتورة

كتب: وكالات

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قدم مطعم إيطالي، حائز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول الإنجليزية، في يونيو الماضي، عرضا مغريا لزبائنه، وهو خصم على الفاتورة يصل لـ5%، في حال قاموا بتنفيذ شرط يفرضه المطعم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن  صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

واشترط المطعم، على الراغبين في الحصول على الخصم، تسليم هواتفهم الذكية في بداية تناول طعامهم، حيث يسعى المطعم لتطبيق برنامج يعرف باسم "هيا نتحدث"، من أجل تشجيع الزبائن على قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون وجود مصادر تشتت انتباههم.

وبعدما يقوم الزوار بتسليم هواتفهم للنادل الذي يضع الهواتف في صندوق ويتم إغلاقه بمفتاح، ويتم تسليم الزبائن هواتفهم عند المغادرة، ووصف الزبائن تلك الفكرة بـ"الرائعة". 

 

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