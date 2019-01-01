من فرانس فوتبول للجارديان.. محمد صلاح تخصص المركز الخامس عالميا

11:53 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: حسن شحاته

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في ظل تألقه الواضح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي، أصبح الدولي المصري محمد صلاح متخصصًا في احتلال المركز الخامس عالميًا على مستوى الجوائز الفردية التي ينافس عليها.

ونجح "صلاح"، في الحصول على المركز الخامس في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وفقا للاستفتاء الذي قامت بإجرائه صحيفة "الجارديان" البريطانية، وشارك فيه 239 من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي على مستوى العالم من 63 دولة.

وجاء "صلاح" في المركز الخامس بقائمة أفضل 100 لاعب، خلف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، الذي تصدر القائمة، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، صاحب المركز الثاني، بينما احتل زميله السنغالي ساديو ماني المركز الثالث بالقائمة، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في المركز الرابع.

محمد صلاح يحتل المركز الخامس بالكرة الذهبية

وفي بداية شهر ديسمبر الجاري، احتل محمد صلاح المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، في الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، بمسرح شاتليه.

وتوج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، متفوقا على المدافع الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث، بينما احتل السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز المركز الرابع، ليأتي المصري محمد صلاح في المركز الخامس بالقائمة أيضا.

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