نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

01:13 م | الجمعة 20 ديسمبر 2019
الدكتور أحمد زويل

الدكتور أحمد زويل

كتب: فادية إيهاب

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بمناسبة مرور نحو 10 سنوات على حصول عالم الكيمياء المصري أحمد زويل، على جائزة نوبل في الكيمياء، نشرت صفحة "جائزة نوبل" عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة له أثناء حفل توزيع الجوائز عام 1999. 

صفحة نوبل: أحمد زويل هنا بحفل توزيع الجوائز 

ودونت صفحة جائزة نوبل، فى تعليقها: "حصل أحمد زويل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999.. لإظهاره أنه من الممكن استخدام ودراسة تقنية الليزر السريعة في معرفة ومراقبة كيف تتحرك الذرات فى جزيئات خلال تفاعل كيميائى.. هنا فى الصورة فى حفل توزيع جائزة نوبل فى عام 1999".

وفي يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 1999، حصل العالم المصري الراحل، أحمد زويل، على جائزة نوبل في الكيمياء، عن اختراعه كاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفيمتوثانية، ودراسته للتفاعلات الكيميائية باستخدامها؛ ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. 

ولد "زويل" في 26 فبراير 1946 بمدينة دمنهور، واستكمل في مركز دسوق بكفر الشيخ تعليمه الثانوي، ليتحق بعدها بكلية العلوم جامعة الإسكندرية عام 1963، وبعد انتهاء دراسته حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1967، وبعد مسيرة علمية كبيرة وإنجازات حققها منها الحصول على "نوبل، رحل "رائد اختراعات الوقت" عام 2016، بعدما أصيب  بفيروس مفاجئ جعله لا يستطيع التحدث بشكل سليم، عن عمر ناهز 70 عامًا، مؤكدًا أنه كان قبل وفاته يعاني من ورم سرطاني في النخاع الشوكي.

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