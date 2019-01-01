حلوى بألوان قوس قزح.. أحدث صيحات علم "الشوكولاتولوجي"

06:06 ص | الجمعة 20 ديسمبر 2019
شوكولاتة بالألوان

شوكولاتة بالألوان

كتب: كريم عثمان

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تمكن علماء سويسريون من اكتشاف طريقة لتلوين الشوكولاتة البنية، وذلك دون إضافة المزيد من المكونات، للحفاظ على الطعم.

الطريقة تختصر في طبع بنية خاصة على سطح الشوكولاتة تجعلها تلمع وتتألق مثل قوس قزح، بحسبما صرح به المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا.

وقال المعهد إن العملية تشبه إلى حد كبير تأثير جلد الحرباء، والذي يمكن أن يتغير لعرض ألوان محددة، في نفس الوقت، وفقًا لسكاي نيوز.

وأضاف أن العلماء يجرون بالفعل محادثات مع صانعي الشوكولاتة الكبار، بعدما أصبحت شوكولاتة قوس قزح جاهزة للإنتاج الصناعي.

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