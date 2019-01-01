استشاري أمراض صدر: الأدوية لا تعالج الكحة.. وننصح بالينسون وورق الجوافة

أكد الدكتور عصام المغازي استشاري الأمراض الصدرية، أن الكحة ليست مرضًا، ولكنها عرض لمرض موجود في الجسم.

وأضاف المغازي، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الكحة قد تكون بسبب أمراض الجهاز التنفسي وقد تكون بسبب أمراض القلب.

وشدد المغازي على ضرورة معرفة سبب الكحة لعلاجه، مشيرًا إلى أن أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب الكحة هي نزلات البرد والإنفلوانزا والنزلات الشعبية وسد الرئوية المزمنة والربو وحساسية الصدر وغيرها من أمراض الصدر.

وأكد المغازي أن أطباء الصدر لا يؤمنون بفاعلية أدوية الكحة: "إحنا كاستشاريين الصدر مبنؤمنش قوي بأدوية الكحة لكن ياخد الحاجات السخنة ويشرب مية كتير ولو مية دافية الصبح وعليها معلقة عسل نحل مفيد جدًا وورق الجوافة والينسون ودي حاجات معروف عنها أنها بتمنع الكحة".

ونصح المغازي من يعانون من الكحة بالابتعاد عن مسبباتها وأهمها "التدخين" والابتعاد عن الأماكن التي يوجد فيها مدخنون.