عادات تساهم في إطالة حياة الإنسان.. تعرف عليها

11:05 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
زيارة المسارح تطيل حياة البشر

زيارة المسارح تطيل حياة البشر

كتب: الوطن

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حضور المسارح وزيارة المتاحف، من النزهات اللطيفة التي تساعد البعض على الشعور الجيد، لكن وفقًا لدراسة بريطانية جديدة، فقد وجدت أن تلك العادة من شأنها أن تطيل حياة الإنسان.

ووفقا للدراسة التي أجريت في كلية لندن الجامعية، كشفت أن الأشخاص الذين يحرصون على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية تتحسن لديهم الصحة النفسية والعقلية والجسدية.

وقامت الدراسة بالاعتماد على بيانات 7 آلاف شخص تجاوزوا الـ65 عاما، ومتابعتهم لمدة 12 عامًا، وكانت النتيجة أن الأشخاص الذين حرصوا على حضور المعارض والمتاحف، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14 في المئة، حينما انتهت مدة الدراسة، كما ذكر موقع "سكاي نيوز".

وأوضحت الدراسة أن زيارة المتاحف والمنشآت الثقافية الأخرى، مرة واحدة في الشهر، يقلل احتمال الوفاة بنسبة 31 في المئة.

وقال الباحثون إن الأنشطة الثقافية تفيد كبار السن بشكل كبير، لأنها تدفعهم للخروج إلى الهواء الطلق بعيدًا عن المنازل كما أنها تضمن لهم وقتا للترفيه، في حين أن العزلة داخل البيت بعد التقاعد، يفضي إلى نتائج عكسية وغير مرغوبة على المستوى الصحي.

وفي نوفمبر الماضي، كانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أنه بوسع الأعمال الفنية أن تقوم بدور كبير في حل المشاكل الصحية للبشرية.

ويرى باحثون أن هذه الخلاصات "الغريبة" ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسات، لأن مساهمة الفنون في إطالة العمر قد تكون محدودة جدا.

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